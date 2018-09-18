PostgreSQL — система управления базами данных (СУБД) объектно-реляционного типа. Программа распространяется свободно, пользовательский веб-интерфейс поддерживает русский язык. Поддержка операционными системами Windows зависит от версии PostgreSQL:

Актуальная версия (15.3) СУБД предназначена для работы на 64-битных платформах Windows 7/8/10 и Server 2019, 2016.

Предыдущие версии можно скачать с официального сайта postgresql.org

На данной странице можно скачать обе версии СУБД PostgreSQL. Предусмотрена поддержка русского языка.

Ключевые возможности PostgreSQL

PostgreSQL является достаточно мощной системой управления базами данных с широкими функциональными возможностями и особенностями:

Параметры создаваемых баз данных. В СУБД PostgreSQL можно создавать БД со следующими параметрами:

Общий размер базы данных: без ограничений.

Размер одной таблицы: до 32 терабайт.

Размер одной записи в таблице: до 1,6 терабайта.

Размер поля: до 1 гигабайта.

Количество записей в таблице: без ограничений.

Количество полей в записи: зависит от типа поля (от 250 до 1600 единиц).

Количество индексов в таблице: без ограничений.

Поддержка пользовательских функций. Функции — блоки кода, выполняющиеся на стороне серверной части PostgreSQL. В основном функции пишутся на языке SQL, однако для реализации некоторых логических задач (например, условные переходы или циклы) требуется использования других языков программирования. PostgreSQL поддерживает пользовательские функции, написанные на одном из следующих языков:

PL/pgSQL — процедурное расширение SQL, во многом схожее с используемым в СУБД Oracle язком PL/SQL.

Различные скриптовые языки, включая Javascript, PL/Lua, PL/Python, PL/PHP, PL/Per и другие.

C, C++ и Java.

И статический язык программирования R.

Поддержка триггеров. Триггеры — функции, инициируемые в ходе выполнения стандартных DML-операций с записями баз данных: считывание (получение), вставка, удаление, редактирование. К примеру, стандартный оператор SQL «INSERT» при выполнении может запускать триггер, который будет проверять вставляемую в таблицу запись на соответствие тем или иным условиям.

Триггеры также могут быть написаны на одном из поддерживаемых СУБД PostgreSQL языков программирования.

Поддержка индексов. Индексы — особые объекты баз данных, служащие для увеличения производительности (скорости) выполнения операций по поиску данных. СУБД PostgreSQL поддерживает стандартизированные индексы типа «В-дерево», «Хеш-таблица», «Bloom», «GiST», «BRIN» и «GIN». Кроме того, пользователи могут создавать и собственные механизмы индексации данных. И встроенные и пользовательские индексы в PostgreSQL обладают следующими свойствами:

Просмотр индексов, как в прямом, так и в обратном порядке.

Возможность создания индексов над несколькими столбцами таблиц, независимо от типов содержащихся в них данных.

Создание функциональных индексов, строящихся на базе набора значений функций, и другие.

Отдельно отметим возможность планировщика запросов СУБД PostgreSQL использовать одновременно несколько индексов, что позволяет выполнять сложные запросы.

Поддержка многочисленных типов данных. В PostgreSQL реализована поддержка большого набора встроенных типов данных:

Численные типы: целые, с фиксированной/плавающей точкой, денежный тип.

Символьные типы.

Двоичные типы, включая массивы двоичных данных (BLOB).

Тип «Дата/время» с поддержкой всех существующих форматов представления даты и времени.

Булев тип.

Перечисления.

Геометрические примитивы.

Сетевые типы данных: IP/IPv6-адреса, бесклассовая адресация CIDR, MAC-адреса.

Идентификаторы UUID.

Данные XML.

Массивы.

Текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript — JSON.

Псевдотипы.

И идентификаторы объектов баз данных.

Кроме того, пользователи могут создавать и собственные типы данных, а также программировать под них механизмы индексирования с применением GiST.

Создание объектов СУБД. Практически в любом аспекте СУБД PostgreSQL может быть расширена пользователем. Так, имеется возможность добавления/изменения:

Типов данных (и преобразование существующих).

Доменов.

Функций.

Индексов.

Операторов.

Процедурных языков.

Прочие возможности и особенности

Высокая производительность и надежность механизмов транзакций и репликации.

Создание правил для DLM-операций и операций выборки.

Создание механизмов представлений.

Поддержка запросов с объединениями «OUTER JOIN», «UNION», «UNION ALL», «EXCEPT» и «INTERSECT».

Наследование таблицами характеристик от других таблиц.

Партицирование — разделение таблицы на несколько таблиц.

Система контроля целостности.

Табличные выражения, рекурсивные запросы.

Поддержка UTF-8.

Поддержка SSL, Kerberos и SELinux.

Возможность подгружения расширений с поддержкой SHA1, XML и MD5.

Благодаря открытому API имеется возможность создания сложных выборок, отчетов и других объектов.