SQLite Expert Personal – специальная программа для разработки запросов и формирования новых баз данных на основе исходных задач.

Оперативный интерфейс программного обеспечения позволяет выбирать необходимые утилиты для работы с базами данных в нужном направлении. В перечень основных функций персонального инструмента SQLite Expert Personal входят:

Просмотр и управление многоуровневыми таблицами.

Создание структурированного информационного комплекса.

Обработка сложных программных сценариев.

Изменение структуры табличных матриц и полей.

Для бесплатного скачивания доступна пробная (триальная) версия SQLite Expert Personal. Утилита совместима с Windows XP/Vista/7/8/10. Есть две версии: для 32 и 64 бит.