Cursor AI 3.25.6

Программа для написания программ с помощью нейросетей.

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 позавчера

EmEditor 26.3.0

Программа (редактор кода) для разработки PHP, HTML, ASP, Perl, Java, VBScript, Python приложений

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 4 дня назад

Processing 4.5.7

Интегрированная среда разработки и одноименный язык программирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 3 недели назад

Stencyl 4.2.0

Программа для создания кроссплатформенных двухмерных игр

Оценок пока нет — 3 недели назад

StarUML 7.1.1

Программа для моделирования и разработки UML-диаграмм

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 1 месяц назад

GPL Ghostscript 10.08.0

Программа для создания PostScript-документов посредством написания кода

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 1 месяц назад

Pascal ABC 4.0.0.3862

Среда разработки на языке Паскаль

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 1 месяц назад

Brackets 2.2.1-17943

Редактор кода для веб-разработки

Оценок пока нет — 2 месяца назад

Arduino IDE 2.3.10

Программа для разработки прошивок под платы Arduino

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 3 месяца назад

XML Notepad 2.9.0.22

Программа для редактирования XML

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 4 месяца назад

PyCharm 252.23892.194

Интегрированная среда разработки на Python

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 4 месяца назад

Balsamiq Mockups 4.8.6

Программа для разработки дизайна пользовательских интерфейсов

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 4 месяца назад

VSCodium 1.121.03429

Среда разработки, основанная на VSCode

Оценок пока нет — 4 месяца назад

Geany 2.1

Среда разработки с открытым исходным кодом

Оценок пока нет — 4 месяца назад

Thonny 5.0.0

Программа для обучения программирования в Phyton