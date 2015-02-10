В данном списке представлены программы для замены PostgreSQL. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PostgreSQL, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PostgreSQL.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PostgreSQL, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PostgreSQL. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PostgreSQL, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 16.2.7.0
Программа для управления базами данных
Версия 5.4.49
Программа для работы с базами данных
Версия 3b
Программа для конструирования баз данных Firebird
Версия 3.0.5
Создание и управление базами данных
Версия 5.7.23
Бесплатная СУБД
Версия n/a
Среда Microsoft SQL Server Management.
Версия 2008
SQL Server 2005 – это платформа баз данных