SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PostgreSQL

В данном списке представлены программы для замены PostgreSQL. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PostgreSQL, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Navicat Premium
Navicat Premium

Версия 16.2.7.0

Программа для управления базами данных

Оценок пока нет
SQLite Expert Personal
SQLite Expert Personal

Версия 5.4.49

Программа для работы с базами данных

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
DataExpress
DataExpress

Версия 3b

Программа для конструирования баз данных Firebird

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Firebird
Firebird

Версия 3.0.5

Создание и управление базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
MySQL Community Server
MySQL Community Server

Версия 5.7.23

Бесплатная СУБД

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
SQL Server Management Studio Express
SQL Server Management Studio Express

Версия n/a

Среда Microsoft SQL Server Management.

Оценок пока нет
SQL Server
SQL Server

Версия 2008

SQL Server 2005 – это платформа баз данных

Оценок пока нет