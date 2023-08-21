Navicat Premium — программа для администрирования баз данных MySQL, Redis, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL и SQLite. Это условно-бесплатное приложение (бесплатной пробной версией без функциональных ограничений можно пользоваться в течение 14 дней). Программа поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Navicat Premium?

Navicat Premium — это универсальное приложение для подключения и администрирования (редактирования) баз данных (БД) MySQL, Redis, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL и SQLite. Программа позволяет подключаться как к традиционным, так и облачным базам данных. На момент написания обзора программой поддерживались облачные БД: Amazon RDS/Aurora/Redshift/ElastiCache, Oracle Cloud, Google Cloud, Microsoft Azure, MongoDB Atlas и Redis Enterprise Cloud.

Функции программы Navicat Premium

Программа Navicat Premium имеет широкие функциональные возможности:

Инструменты просмотра данных

Встроенные редакторы обеспечивают возможностью добавления, изменения и удаления документов. Для упрощения редактирования предусмотрены режимы отображения в виде дерева, JSON и классической сетки. Программа Navicat Premium предоставляет полный набор инструментов для эффективного управления данными и обеспечения бесперебойной работы с базой данных.

Редактирование SQL (отладка)

Реализованный в Navicat Premium визуальный конструктор SQL позволяет создавать и редактировать SQL без необходимости изучения синтаксиса и правил использования команд запросов. Инструмент обеспечивает возможностью быстрого и правильного написания кода с помощью функции автозавершения и использования сниппетов. Пользователь сможет быстро находить и устранять ошибки кода PL/SQL и PL/PGSQL, используя для этого добавление точек прерывания, пошаговую отладку, просмотр и изменение значений переменных, а также анализ стека вызовов.

Моделирование

Приложение Navicat Premium позволяет создавать представление БД в графическом виде. Для этого в программе предусмотрен мощный инструмент разработки и моделирования данных, способный трансформировать сложные базы данных в простые для понимания графические модели. Пользователь сможет значительно упростить создание моделей со сложными взаимосвязями путем генерации SQL-скриптов в несколько кликов.

Дизайнер объектов

Модуль «Дизайнер объектов» обеспечивает еще более быстрое и удобное управление объектами БД, в т.ч. путем разбивки написания запроса на вкладки. Это позволяет писать сложные SQL-скрипты с большей точностью на каждом этапе.

Миграция данных

Передача и синхронизация данных и структур помогут осуществлять миграцию данных с минимальными затратами времени. В программе предусмотрены подробные пошаговые рекомендации по переносу данных между различными СУБД. Обеспечена возможность сравнения и синхронизации БД с помощью синхронизации данных и структур. Пользовать также сможет быстро развертывать сравнения и получать детальный скрипт с указанием изменений, которые предстоит выполнить.

Совместная работа

Navicat Premium позволяет сохранять настройки подключения, запросы, модели, сниппеты, рабочие области диаграмм и виртуальные группы в облаке. Получать доступ к сохраненным данным можно в режиме реального времени. Кроме того, обеспечена возможность передачи файлов между пользователями.

Создание диаграмм

При помощи диаграмм можно генерировать визуальные представления больших объемов данных с целью получения полной аналитической картины данных. Пользователь может анализировать закономерности, тенденции и связи между данными, а затем отразить результаты на панели управления для совместного использования.

Генерация данных

В программе Navicat Premium присутствует ряд функций для генерации больших объемов тестовых данных. Обеспечена возможность создания реалистичных наборов данных со ссылочной целостностью на основе заданных пользователем правил и ограничений.

Анализ схем

Пользователю доступен мощный инструмент визуализации схем, позволяющий разрабатывать и анализировать схемы MongoDB. Анализ документов и отображение сложных структур коллекций облегчит процесс изучения схем данных, поиска ошибок в схемах и выбросов данных.

Резервное копирование и восстановление данных

Доступный в программе Navicat Premium инструмент резервного копирования и восстановления данных с интуитивно понятным графическим интерфейсом для MongoDump, Oracle Data Pump/SQL Server Backup поможет выполнить процесса резервного копирования, снизив вероятность возникновения ошибок. Кроме того, пользователь сможет настроить автоматизацию процесса развертывания — например, резервное копирование данных, MapReduce или выполнение скриптов — в требуемое для него время.

Безопасное подключение

Программа Navicat Premium поддерживает SSH-туннелирование и протокол SSL, при помощи которых можно создавать безопасные и стабильные подключения к БД. Также поддерживаются различные методы аутентификации на серверах, включая PAM для MySQL и MariaDB, Kerberos и X.509 для MongoDB, GSSAPI для PostreSQL.