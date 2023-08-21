SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Navicat Premium

Navicat Premium

Программа для управления базами данных

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 16.2.7.0
Скачать 94 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 16.2.7.0

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Navicat Premium