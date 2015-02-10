SQL Server Management Studio Express – удобный и понятный в использовании компонент по управлению базами данных, выпускаемый корпорацией Майкрософт. Несмотря на простое оформление, SSMSE – достаточно мощный инструмент из разряда СУБД, обладающий следующими полезными функциями:
- создание структурированных баз данных;
- отправка SQL-запросов;
- возможность создания запасных копий баз данных;
- генерация взаимосвязей между табличными БД;
- опция по оперативному созданию учетных записей;
- подключение к БД из PHP-скриптов;
- полная совместимость с Visual Studio и Active Server Pages.