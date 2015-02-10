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SQL Server Management Studio Express

SQL Server Management Studio Express

Среда Microsoft SQL Server Management.

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Актуальная версия n/a
Скачать 38 MB
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