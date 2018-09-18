SoftSalad СОФТСАЛАТ
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MySQL Community Server

MySQL Community Server

Бесплатная СУБД

4,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.7.23
Скачать 309 MB
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История изменений

Версия 5.7.23

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

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