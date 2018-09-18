MySQL Community Server — полностью бесплатная система управления базами данных с открытым исходным кодом. Утилита отличается лаконичностью интерфейса, высокой скоростью и стабильностью работы.
Высокие показатели производительности системы достигаются благодаря корректной работе MySQL Community Server с таблицами MyISAM, InnoDB и EXAMPLE.
Функции MySQL Community Server
- разбитие большой таблицы на части, в результате чего увеличивается производительность системы;
- удобный встроенный планировщик;
- дополнительные функции для работы с XML;
- инструмент для диагностики и анализа производительности системы.
MySQL Community Server работает на всех распространенных операционных системах: Windows (32 и 64 бит), Linux и Mac OS X. Программа переведена на русский язык.