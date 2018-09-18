Программа Firebird представляет собой компактную систему с открытым исходным кодом, которая позволяет создавать базы данных и управлять ими. Она совместима с операционными системами Windows (32 и 64 бит) и Linux, а также функционирует на различных платформах Unix.

Среди особенностей программы, в первую очередь, следует выделить эффективность и архитектуру. Последняя одновременно обрабатывает оперативные и аналитические запросы. Firebird на протяжении 14 лет используют в разнообразных промышленных системах.

Программа Firebird была разработана на исходном коде, который выпустила компания Borland летом 2000 года.