Microsoft Teams — удобная программа для удаленной работы. Софт дает возможность общаться в чате из любой точки мира. Из группового чата можно моментально перейти в видеоконференцию для общения с коллегами и клиентами. Поддерживается возможность совместной работы над слайдами в PowerPoint, документами в Word и таблицами в Excel.

Пользоваться утилитой можно бесплатно. Интерфейс полностью переведен на русский язык. Программа работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит). Перед началом использования Microsoft Teams, необходимо пройти регистрацию и добавить собственную организацию.

Как пользоваться программой Microsoft Teams?

Первый раздел для совместной работы — «Команды». Изначально он пустой. Здесь пользователям нужно добавить новых людей или создать еще каналы, например, один канал — для сотрудников, другой — для клиентов.

Чтобы добавить новых участников в команду, необходимо ввести имя, список рассылки или группу безопасности. Также, есть возможность добавления пользователей за пределами организации в качестве гостей. Для этого следует указать их адрес электронной почты.

При создании новых каналов, пользователям нужно: указать название для канала — допускаются буквы, цифры и пробелы; сделать описание (это необязательный пункт); настроить конфиденциальность — доступен всем участникам или доступен только определенной группе участников команды.

Еще один полезный раздел в программе Microsoft Teams — «Чат». Здесь пользователи, которые работают в удаленном режиме, могут совершить видеозвонок или начать приватный текстовый чат. Есть индивидуальный чат — один на один с собеседником — и групповой чат.

В разделе «Звонки» можно добавить контакты и позвонить им. Есть инструмент, который позволяет создавать группы контактов — например, «родственники», «клиенты», «коллеги». Группы — это удобный способ сортировать список контактов. Перед тем, как распределить людей по группам, следует указать ее название. Важные контакты можно добавить в быстрый набор.

«Файлы». В этот раздел можно загрузить документы — таблицы Excel, текстовые файлы Word, презентации PowerPoint. После этого, все участники команды получат доступ к этим файлам — например, для командной работы над проектом. Поддерживается интеграция с облачным сервисом OneDrive.

Приложения. Еще один полезный раздел утилиты Microsoft Teams. Здесь можно подключить дополнительные утилиты: боты, вкладки, обмен сообщениями, аналитика и бизнес-аналитика, общение и развлечение, рабочие задачи. Например, к ПО можно подключить Trello для управления проектами и Live Chat для общения с клиентами.

Также, есть инструмент, который дает возможность загружать пользовательские приложения. Есть функция поиска нужных программ по названию.

В приложении есть раздел «Действия». Здесь отображаются уведомления, упоминания и ответы. Инструмент позволяет не пропустить важные события или сообщения от клиентов.

Также, в Microsoft Teams есть раздел с настройками аккаунта и программы. Для этого необходимо кликнуть на иконку профиля в верхней части интерфейса. Здесь пользователи могут выполнить следующие действия: изменить имя и фамилию, выбрать текущий статус (в сети, занят, не беспокоить, скоро вернусь), перейти в закладки (раздел «Сохранено»), изменить масштабирование (увеличить или уменьшить размер текста и иконок).

Помимо этого, здесь находится раздел управления организацией и настройка сочетания клавиш. Можно загрузить приложение Microsoft Teams для мобильных устройств.