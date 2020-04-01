SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Adobe Connect

Adobe Connect

Программа для проведения веб-конференций, вебинаров, курсов дистанционного обучения

4,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 10.6.1
Скачать 287 KB
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История изменений

Версия 10.6.1

Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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