Adobe Acrobat Connect — комплекс программ для организации и проведения веб-конференций и вебинаров. Состоит комплекс из нескольких компонентов — трех серверных модулей, каждый из которых имеет свое предназначение, одного клиентского модуля, что служит для подключения пользователей к виртуальным конференциям. Все программные модули Adobe Acrobat Connect предъявляют одинаковые требования к компьютеру (Windows 7 и выше, 32-бит или 64-бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Клиентский модуль Adobe Acrobat Connect

Клиент Adobe Acrobat Connect — единственный компонент, распространяющийся бесплатно. Основное его предназначение — подключение к транслирующимся в режиме реального времени вебинарам или веб-конференциям с предоставлением пользователю различных инструментов для взаимодействия с ведущим: установка видеосвязи, общение посредством чата, передача и совместное управление файлами, совместная работа над документами и т.д.

Функциональность клиентского компонента Adobe Acrobat Connect зависит от того, к какому именно серверному модулю осуществляется подключение, а также от включенных на стороне организаторов конференций/вебинаров функций для слушателей/зрителей. К примеру, если выполняется подключение к обучающему вебинару, ведущий (учитель/лектор) может запросить у своих слушателей (учеников) ответы на какие-либо вопросы в виде тестирования. Также возможно проведение голосования и опросов.

Серверные модули Adobe Acrobat Connect

На момент написания статьи существовало 4 основных серверных модуля Adobe Acrobat Connect:

Adobe Connect Meeting. Модуль служит для организации онлайн-семинаров/совещаний/встреч. Главная его особенность — предоставление всем участникам подобных мероприятий возможности общения друг с другом, передачи любых типов файлов, работы над документами и т.д. Adobe Connect Webinars. Расширенная версия предыдущего модуля со встроенным электронным органайзером и системой учета. При помощи Adobe Connect Webinars дополнительно осуществляется управление событиями, относящимися к участию в онлайн-мероприятиях: регистрация учеников на курсы, оценка успеваемости, создание персональных уведомлений, подготовка отчетов и многое другое. Adobe Connect Learning. Данный модуль предназначен для создания, управления и проведения курсов дистанционного обучения. Одна из ключевых возможностей Adobe Connect Learning — разработка учебных программ, как индивидуальных, так и для крупных аудиторий. Среди удобных функций — возможность проведения контрольных работ, тестирования и прочих аспектов, присущих учебе в реальном учебном заведении. Плюс ко всему в Adobe Connect Learning предусмотрен функционал первых двух модулей.

Стоимость Adobe Acrobat Connect

Adobe Acrobat Connect оплачивается по подписке. Стоимость зависит от конкретного продукта (модуля). Цены на момент написания обзора:

Adobe Connect Meeting — от 46 евро в месяц.

Adobe Connect Webinars — от 120 евро в месяц.

Adobe Connect Learning — от 340 евро в месяц.