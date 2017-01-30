SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft Teams

В данном списке представлены программы для замены Microsoft Teams. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Teams, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
TeamTalk
TeamTalk

Версия 5.23

Программа для организации веб-конференций

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Zoom
Zoom

Версия 7.2.1

Программа для видеоконференций через интернет

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
TrueConf
TrueConf

Версия 8.5.5.173

Программа для организации видеосвязи.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост

Версия 1.0.0

Программа для проведения групповых видеоконференций

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (103)
Adobe Connect
Adobe Connect

Версия 10.6.1

Программа для проведения веб-конференций, вебинаров, курсов дистанционного обучения

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Google Hangouts (Google Talk)
Google Hangouts (Google Talk)

Версия 2017.110.418.2

Программа для общения от Google

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)