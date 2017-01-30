В данном списке представлены программы для замены Microsoft Teams. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Teams, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Microsoft Teams.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Teams, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Microsoft Teams. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Teams, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 1.0.9262
Месенджер для геймеров и стримеров
Версия 5.23
Программа для организации веб-конференций
Версия 7.2.1
Программа для видеоконференций через интернет
Версия 8.5.5.173
Программа для организации видеосвязи.
Версия 1.0.0
Программа для проведения групповых видеоконференций
Версия 10.6.1
Программа для проведения веб-конференций, вебинаров, курсов дистанционного обучения
Версия 2017.110.418.2
Программа для общения от Google