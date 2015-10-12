SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Zello

В данном списке представлены программы для замены Zello. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zello, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
MAX
MAX

Версия 26.35.2

Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
TeamSpeak
TeamSpeak

Версия 6.0.0

Программа для голосовых чатов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (8)
Mumble
Mumble

Версия 1.4.287

Программа для общения с помощью голоса

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
RaidCall
RaidCall

Версия 8.2.0

Групповое общение в чатах

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (19)
Linphone
Linphone

Версия 4.4.1

Мессенджер, клиент IP-телефонии

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Ventrilo Client
Ventrilo Client

Версия 3.0.8

Звонки в IP-сетях

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