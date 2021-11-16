Raidcall — бесплатная программа для обмена текстовыми и аудио сообщениями (в голосовых каналах).

Общение происходит в специально отведенных группах. Открытые доступны для поиска через приложение, заходить и общаться в них могут все желающие. В закрытые можно попасть только зная данные для входа (название или ID группы, пароль).

Функции Raidcall

обмен голосовыми и текстовыми сообщениями;

функции push to talk и активация по голосу;

настраиваемые темы, стикеры и редактор профиля;

быстрый обмен файлами (изображения, видео и т.д.) между отдельными пользователями и внутри группы;

несколько режимов для общения в голосовых каналах (только администратор, все пользователи по очереди и т.д.);

официальные и сторонние плагины для изменения голоса, наложения эффектов;

запись переписки, разговоров в аудио каналах;

голосования, объявления.

Raidcall позиционируется разработчиками как социальная сеть, из-за чего для работы с программой необходимо зарегистрироваться. После этого пользователям становятся доступен весь функционал. Программа поддерживает работу на операционных системах семейства Windows 10, 8/8.1, 7, Vista и XP (32 и 64 bit).