Raidcall — бесплатная программа для обмена текстовыми и аудио сообщениями (в голосовых каналах).
Общение происходит в специально отведенных группах. Открытые доступны для поиска через приложение, заходить и общаться в них могут все желающие. В закрытые можно попасть только зная данные для входа (название или ID группы, пароль).
Функции Raidcall
- обмен голосовыми и текстовыми сообщениями;
- функции push to talk и активация по голосу;
- настраиваемые темы, стикеры и редактор профиля;
- быстрый обмен файлами (изображения, видео и т.д.) между отдельными пользователями и внутри группы;
- несколько режимов для общения в голосовых каналах (только администратор, все пользователи по очереди и т.д.);
- официальные и сторонние плагины для изменения голоса, наложения эффектов;
- запись переписки, разговоров в аудио каналах;
- голосования, объявления.
Raidcall позиционируется разработчиками как социальная сеть, из-за чего для работы с программой необходимо зарегистрироваться. После этого пользователям становятся доступен весь функционал. Программа поддерживает работу на операционных системах семейства Windows 10, 8/8.1, 7, Vista и XP (32 и 64 bit).