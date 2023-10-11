SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Мессенджер Telegram на компьютер

3,5 (23)
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Актуальная версия 7.3.1
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История изменений

Версия 7.3.1

  • Исправлено шифрование кошелька: иногда не срабатывало подтверждение через Windows Hello.
  • Исправлено сохранение одного и того же пароля при шифровании кошелька.
  • Исправлено скачивание медиа с ограничением на пересылку — такие файлы не попадали в Downloads.
  • Исправлены неправильные цвета даты в некоторых своих темах.
  • Из редактора фото убрано добавление ссылки.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 7.1.4
    • Увеличена ширина блоков форматированных сообщений для широкого содержимого.
    • Для автоматического воспроизведения видео в каналах теперь выбирается подходящее качество.
    • Отключена отправка подарочных сообщений получателям, которые взимают плату за сообщения.
    • Исправлены визуальные ошибки в панели звонков, информации профиля и меню списка чатов.
    • Самоуничтожающиеся медиафайлы больше не появляются в предпросмотре и загрузках.
    • Исправлены лишнее повторное кодирование и потеря качества при отправке отредактированных видео.
    • Исправлено скрытие аватара предыдущего поста рекламными сообщениями.
    • Исправлено отображение записей Stars в истории TON-транзакций после первой страницы.
    • Исправлено открытие выбранной истории из профиля в режиме Stealth Mode.
    • Исправлены сбои программы.

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Оценки программы

3,5

23 оценки Оценок пока нет

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