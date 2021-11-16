SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RaidCall

В данном списке представлены программы для замены RaidCall. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RaidCall, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Telegram
Telegram

Версия 7.3.1

Мессенджер Telegram на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (23)
WhatsApp
WhatsApp

Версия 2.2339.13.0

Клиент мессенджера WhatsApp для ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
TeamTalk
TeamTalk

Версия 5.23

Программа для организации веб-конференций

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Zello
Zello

Версия 2.6

Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)