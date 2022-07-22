WhatsApp — популярный мессенджер для обмена сообщениями, видеозвонков, отправке фотографий, видео и файлов.
WhatsApp доступен для всех современных платформ, включая Windows, Android, iOS и многие другие.
Зачем нужен WhatsApp?
- Обменивайтесь сообщениями с друзьями и родными абсолютно бесплатно*. WhatsApp использует интернет-соединение для отправки/получения сообщений. Таким образом, можно избежать платы за SMS.
- Оставайтесь на связи с группой людей, которые имеют самое большое значение, например, семьей или коллегами. С помощью групповых чатов можно обмениваться сообщениями, фотографиями и видео с 256 людьми одновременно. Также можнодать группе название, отключить или настроить индивидуальные уведомления и многое другое.
- С WhatsApp для web (для компьютера) можно синхронизировать все чаты с компьютером. Таким образом, можно общаться с помощью того устройства, с которого удобно пользвоателю. Можно просто скачать программу на ПК или перейти на сайт web.whatsapp.com.
- С помощью аудиозвонков можно общаться с друзьями и родными совершенно бесплатно*, даже если они находятся в другой стране. Бесплатные* видеозвонки предоставляют возможность использовать видеочаты, когда голоса или текстового сообщения может быть просто недостаточно. Аудио- и видеозвонки в WhatsApp используют Интернет-соединение телефона, а не голосовые минуты вашего тарифного плана. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о дорогостоящих звонках.
- Вы делитесь многими личными моментами в WhatsApp, поэтому в приложении используется сквозное шифрование. Оно обеспечивает защиту сообщений и звонков.
- Мгновенная отправка фото и видео в WhatsApp: можно запечатлить самые важные моменты, используя встроенную камеру. В WhatsApp фотографии и видеоролики отправляются быстро и безопасно.
- Для записи голосового сообщения необходимо одно нажатие. Это идеально подходит для быстрого приветствия или более длительной истории.
- Отправляйте PDF-файлы, документы, электронные таблицы, слайд-шоу и многое другое, не используя электронную почту или приложения для передачи файлов. Можно отправлять документы до 100 МБ.