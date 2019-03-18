Any Audio Record — программа для записи звука с микрофона и любого другого источника. Приложение полностью бесплатное, поддерживается операционными системами Windows 2003, XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит), предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.

Запись звука через Any Audio Record

Одна из ключевых особенностей программы Any Audio Record — возможность записи звука с самых различных источников, включая микрофон, MIDI-устройства и прочую аппаратуру с функцией передачи аудио-сигнала на ПК, аудио CD, компьютерные игры, любые мультимедиа-приложения (видео/аудиопроигрыватели, IPTV-плееры, онлайн-радиоприемники) или даже интернет-мессенджеры типа Skype, WhatsApp и т.д.

Другими словами, программа Any Audio Record способна перехватывать аудио-сигнал, проходящий через любой канал звуковой карты компьютера — будь то штатное встроенное устройство либо профессиональная внешняя аудиокарта. При всем этом программа остается предельно простой в использовании, что также является одной из ее важных особенностей.

Функции Any Audio Record

Утилита Any Audio Record предоставляет возможность сохранения записываемого звука в различных форматах — MP3, MP2, MP+, AAC, M4A, AMR, WAV, ADPCM и WMA. При этом пользователь может тонко настроить качество выходного аудио каждого из перечисленных форматов:

Для MP3, MP2, AAC, M4A и AMR — это возможность установки сэмплрейта (частотной дискретизации) и битрейта.

Для MP+ — возможность установки сэмплрейта и одного из множества вариантов пресетов, определяющих качество выходного файла: pre Telephone 2, Radio, Xtreme, BrainDead, post BrainDead 2 и другие.

Для WAV и ADPCM — сэмплрейт и размер выходного файла.

Для формата WMA — возможность выбора одной из многочисленных предустановок (сэмплрейт + битрейт + канальность + размер): множество пресетов для WMA2 VBR/Lossless VBR, WMA 10 Professional/Professional VBR (вплоть до записи объемного звука 5.1 channel).

Однако большее внимание уделено формату MP3. В программе предусмотрено множество дополнительных настроек и параметров записи звука в этом формате, включая:

Возможность выбора канальности: Mono, Stereo, Joint Stereo, Forced Joint Stereo, Dual Channels; установка качества кодирования — лучшее, быстрое или где-то посередине.

Возможность включения и последующей настройки частот фильтров Highpass и Lowpass.

Тонкая настройка переменного битрейта с возможностью выбора одного из 5 способов кодирования: default, old, new, MTRH, ABR.

Сразу после выбора формата выходного аудио и (не обязательно) его настройки пользователь может приступать к записи. Сам процесс записи достаточно прост и имеет несколько особенностей:

Возможность приостановки звукозаписи и продолжения в любой момент (после паузы звук будет записываться в тот же файл).

Возможность регулировки параметров усиления в режиме реального времени (т.е. прямо во время записи).

Возможность разделения записи на аудио-файлы одинаковой длительности (время задается пользователем).

Встроенный аудиоплеер позволяет проигрывать записанные файлы, а редактор тегов — вносить в них различные сведения (название, альбом, год, композитор и т.д.).

Приятным бонусом является возможность быстрой смены темы оформления интерфейса (скина) программы. Всего доступно 11 вариантов.