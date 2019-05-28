Free Audio Recorder — программа для записи звука с микрофона и других источников аудио на компьютере (звуки из любых запущенных приложений). Это бесплатная программа для домашнего использования с базовым функционалом звукозаписи (существует и платная расширенная версия). Free Audio Recorder подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Free Audio Recorder?

Free Audio Recorder — узкоспециализированное приложение, предназначенное для записи звука в файлы формата MP3 или OGG. Программа позволяет как записывать системные звуки (слышимые в динамиках компьютера), так и осуществлять запись голоса с микрофона. В первом случае на компьютере должен быть установлен драйвер виртуального микшера (Stereo Mix), который идет в комплекте с основным драйвером аудиокарты (нужно устанавливать полную версию, скачанную с сайта производителя материнской платы).

Отметим способность программы Free Audio Recorder приостанавливать запись в любой момент с продолжением последующей записи в один и тот же файл. К числу остальных функциональных возможностей относятся:

Быстрое переключение формата сохранения аудиофайла.

Возможность изменения качества записываемого аудио, а также выбора режима записи между моно и стерео.

Возможность изменения частотной дискретизации при записи аудио в пределах от 8000 Гц до 44100 Гц.

Для формата MP3 предусмотрена возможность установки битрейта в пределах от 8 kbps до 192 kbps, для формата OGG — от 48 kbps до 192 kbps.

В качестве бонуса — из программы Free Audio Recorder можно быстро открывать окна «Микшер громкости» и «Звук» для настройки соответствующих параметров в операционных системах Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11.