SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Any Audio Record

В данном списке представлены программы для замены Any Audio Record. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Any Audio Record, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Free Sound Recorder
Free Sound Recorder

Версия 10.8.8

Программа для записи звука с микрофона и редактирования аудио

Оценок пока нет
Snooper
Snooper

Версия 1.48.15

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Free Audio Recorder
Free Audio Recorder

Версия 6.6.8

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio

Версия 16

Программа для редактирования и обработки аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Absolute Sound Recorder
Absolute Sound Recorder

Версия 4.8.0

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UV SoundRecorder
UV SoundRecorder

Версия 2.15

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Adobe Audition CC
Adobe Audition CC

Версия 11

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
NanoStudio
NanoStudio

Версия 1.42

Создание и редактирования музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Audio Record Magic
Audio Record Magic

Версия 7.4.0.66

Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.

Оценок пока нет
All Sound Recorder
All Sound Recorder

Версия 1.3

Программа для записи звука с микрофона и динамиков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)