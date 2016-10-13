В данном списке представлены программы для замены Any Audio Record. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Any Audio Record, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Any Audio Record.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Any Audio Record, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Any Audio Record. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Any Audio Record, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 15 программ
Версия 4.0.1
Программа для записи звука и редактирования аудио
Версия 8.1.12
Программа для записи и редактирования аудио
Версия 10.8.8
Программа для записи звука с микрофона и редактирования аудио
Версия 1.48.15
Программа для записи звука с микрофона
Версия 3.35
Программа для создания и редактирования аудио
Версия 6.6.8
Программа для записи голоса с микрофона и системного звука
Версия 16
Программа для редактирования и обработки аудио
Версия 4.8.0
Программа для записи звука с микрофона
Версия 2.15
Программа для записи голоса с микрофона и системного звука
Версия 8.01
Программа для записи звука с микрофона
Версия 8.8.1
Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио
Версия 11
Программа для редактирования аудио
Версия 1.42
Создание и редактирования музыки
Версия 7.4.0.66
Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.
Версия 1.3
Программа для записи звука с микрофона и динамиков