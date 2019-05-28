Free Sound Recorder — программа для записи звука с микрофона, а также любых других источников аудио на компьютере, включая приложения, генерирующие звук. Отметим, что приложение устанавливается на компьютер вместе с независимым модулем Cool Record Edit Pro, предназначенным для редактирования аудио.
Free Sound Recorder распространяется бесплатно, но редактор — по условно-бесплатной модели (можно пользоваться в течение 30 дней). Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа Free Sound Recorder?
Основная функция программы Free Sound Recorder — запись звука с микрофона и других источников на компьютере (любые системные звуки, проигрываемые через динамики/наушники) с последующим сохранением записанного аудио в файл нескольких распространенных форматов.
Вторая функция Free Sound Recorder — редактирование аудиофайлов, для чего в программе предусмотрен отдельный модуль — Cool Record Edit Pro. От установки данного модуля на компьютер отказаться нельзя, но можно просто не запускать его по окончанию пробного периода использования в 30 дней.
Функции программы Free Sound Recorder
К числу функциональных возможностей программы звукозаписи Free Sound Recorder относятся:
- Сохранение аудио в форматах MP3, OGG, WMA или WAV. Битрейт и частоту дискретизации каждого из форматов можно как увеличить, так и уменьшить, в зависимости от того, требуется ли пользователю высокое качество звука либо малый объем выходного файла.
- Поддержка стереомикрофонов для ПК с возможностью регулировки баланса чувствительности для левого и правого каналов.
- Начало и остановка записи при помощи горячих клавиш, заданных пользователем в настройках программы.
- Функция автоматического контроля силы звука позволяет увеличивать и уменьшать децибелы в случаях, если их верхние или нижние значения в течение определенного времени (от 1 миллисекунды до 10 секунд) будут оставаться выше или ниже относительно тех значений, что заданы пользователем.
- Автоматическая функция записи позволяет останавливать и продолжать звукозапись только в случае, если звук поступает из источника. Полезная функция при продолжительной записи, позволяющая исключить запись тишины, уменьшая тем самым размер выходного файла.
- Функция записи по расписанию позволяет задать дату и время начала и окончания звукозаписи. При необходимости пользователь может задать периодичность начала/окончания записи — ежедневно или еженедельно (запись в указанный день недели).
- Ведение журнала звукозаписи: все записанные пользователем аудиофайлы отображаются списком в основном окне программы. Их можно удалять и копировать в указанную папку. Также имеется возможность добавления в список аудиозаписей любые другие аудиофайлы поддерживаемых форматов.
Модуль редактирования аудио Cool Record Edit Pro имеет следующий функционал:
- Базовые функция редактирования аудио: вырезка, копирование и вставка, обрезка, удаление.
- Работа с амплитудой и компрессия: усиление звука, постепенное увеличение/уменьшение громкости, динамическая компрессия, нормализация аудио.
- Наложение задержки и эффекта эхо.
- Различные функции фильтрации аудиочастот: Band-Pass, Hight-Pass, Low-Pass и другие.
- Эффекты модуляция звука: хор, фленджер и фазер.
- Функции восстановления звука: экспандер и удаление шумов.
- Микшер аудиоканалов.
- Изменение темпа и тональности аудио.
- Вставка тишины и аудио из внешних файлов в указанном месте.
- Инвертирование и реверсия аудио.
- Ресемплинг (изменение частоты дискретизации и канальности аудио)
- Преобразование текста в звук.
- Пакетная обработка аудиофайлов с применением к ним различных эффектов и фильтров.
- Частотный анализ аудиофайлов и другие функции.
Модуль Cool Record Edit Pro может быть запущен как из самой программы Free Sound Recorder (при выборе аудиозаписи из списка), так и отдельно (ярлык на рабочем столе не создается, но программу можно найти в папке, куда установлено приложение Free Sound Recorder).