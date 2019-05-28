Free Sound Recorder — программа для записи звука с микрофона, а также любых других источников аудио на компьютере, включая приложения, генерирующие звук. Отметим, что приложение устанавливается на компьютер вместе с независимым модулем Cool Record Edit Pro, предназначенным для редактирования аудио.

Free Sound Recorder распространяется бесплатно, но редактор — по условно-бесплатной модели (можно пользоваться в течение 30 дней). Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Free Sound Recorder?

Основная функция программы Free Sound Recorder — запись звука с микрофона и других источников на компьютере (любые системные звуки, проигрываемые через динамики/наушники) с последующим сохранением записанного аудио в файл нескольких распространенных форматов.

Вторая функция Free Sound Recorder — редактирование аудиофайлов, для чего в программе предусмотрен отдельный модуль — Cool Record Edit Pro. От установки данного модуля на компьютер отказаться нельзя, но можно просто не запускать его по окончанию пробного периода использования в 30 дней.

Функции программы Free Sound Recorder

К числу функциональных возможностей программы звукозаписи Free Sound Recorder относятся:

Сохранение аудио в форматах MP3, OGG, WMA или WAV. Битрейт и частоту дискретизации каждого из форматов можно как увеличить, так и уменьшить, в зависимости от того, требуется ли пользователю высокое качество звука либо малый объем выходного файла.

Поддержка стереомикрофонов для ПК с возможностью регулировки баланса чувствительности для левого и правого каналов.

Начало и остановка записи при помощи горячих клавиш, заданных пользователем в настройках программы.

Функция автоматического контроля силы звука позволяет увеличивать и уменьшать децибелы в случаях, если их верхние или нижние значения в течение определенного времени (от 1 миллисекунды до 10 секунд) будут оставаться выше или ниже относительно тех значений, что заданы пользователем.

Автоматическая функция записи позволяет останавливать и продолжать звукозапись только в случае, если звук поступает из источника. Полезная функция при продолжительной записи, позволяющая исключить запись тишины, уменьшая тем самым размер выходного файла.

Функция записи по расписанию позволяет задать дату и время начала и окончания звукозаписи. При необходимости пользователь может задать периодичность начала/окончания записи — ежедневно или еженедельно (запись в указанный день недели).

Ведение журнала звукозаписи: все записанные пользователем аудиофайлы отображаются списком в основном окне программы. Их можно удалять и копировать в указанную папку. Также имеется возможность добавления в список аудиозаписей любые другие аудиофайлы поддерживаемых форматов.

Модуль редактирования аудио Cool Record Edit Pro имеет следующий функционал:

Базовые функция редактирования аудио: вырезка, копирование и вставка, обрезка, удаление.

Работа с амплитудой и компрессия: усиление звука, постепенное увеличение/уменьшение громкости, динамическая компрессия, нормализация аудио.

Наложение задержки и эффекта эхо.

Различные функции фильтрации аудиочастот: Band-Pass, Hight-Pass, Low-Pass и другие.

Эффекты модуляция звука: хор, фленджер и фазер.

Функции восстановления звука: экспандер и удаление шумов.

Микшер аудиоканалов.

Изменение темпа и тональности аудио.

Вставка тишины и аудио из внешних файлов в указанном месте.

Инвертирование и реверсия аудио.

Ресемплинг (изменение частоты дискретизации и канальности аудио)

Преобразование текста в звук.

Пакетная обработка аудиофайлов с применением к ним различных эффектов и фильтров.

Частотный анализ аудиофайлов и другие функции.

Модуль Cool Record Edit Pro может быть запущен как из самой программы Free Sound Recorder (при выборе аудиозаписи из списка), так и отдельно (ярлык на рабочем столе не создается, но программу можно найти в папке, куда установлено приложение Free Sound Recorder).