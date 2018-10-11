AOMEI PE Builder — программа для создания Live CD с Windows. Приложение позволяет создать образ операционной системы Windows в формате ISO и записать его на диск. Среди достоинств программы — простой и понятный интерфейс, а также возможность автоматического поиска установочных файлов на персональном компьютере или ноутбуке.

Как работает AOMEI PE Builder?

Утилита, в первую очередь, была создана для продвижения продуктов компании AOMEI. Однако чтобы привлечь пользователей, в программу добавили полезный для многих пользователей функционал. Кроме утилит Partition Assistant и Backupper, предназначенных для реанимации операционной системы, на загрузочный диск можно добавить произвольное программное обеспечение.

Несмотря на то, что по умолчанию на загрузочной флешке или диске пользователь получит доступ лишь к проводнику, командной строке и блокноту, есть возможность добавления стороннего ПО. Это может быть, например: PENetwork для работы с различными сетями, восстановление удаленных из корзины файлов Recuva, утилита для диагностики CPU-Z, архиватор 7-Zip и многое другое.

В основе получаемой портативной ОС лежит WinPE — ограниченная во многих отношениях копия Windows. Создать можно образ любой версии операционной системы от Microsoft начиная с Windows XP. Среди прочего, поддерживаются и последние сборки Windows 10.

Программа платная, но имеет 30-дневный бесплатный ознакомительный период. Успешно работает на любой операционной системе с Windows XP и выше. Установочный файл предназначен для установки на 32-битные версии ОС, но, в режиме совместимости будет работать и на 64-битных системах.

Преимущества AOMEI PE Builder