YUMI (Your Universal Multiboot Installer) — простая и удобная программа для создания мультизагрузочных USB-дисков. Например, с помощью утилиты можно загрузить на накопитель информации операционную систему, антивирусные инструменты для очистки компьютера, системные утилиты для работы с жестким диском и оптимизации ОС.
Доступна функция выбора готового образа формата ISO с жесткого диска (для создания загрузочной флешки). Также есть возможность скачивания образа с официального сайта производителя ПО. Софт работает с файловыми системами FAT32 и NTFS. Доступна встроенная функция, которая дает возможность удалить все записанные ранее файлы на загрузочную USB-флешку.
Программа YUMI (Your Universal Multiboot Installer) работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Пользоваться всеми возможностями утилиты можно бесплатно. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается. Для работы с ПО не требуется установка — достаточно скачать и запустить файл с программой, после чего можно приступать к созданию загрузочного USB-диска.
Программа YUMI
Утилита YUMI (Your Universal Multiboot Installer) предоставляет пользователям следующие возможности для создания загрузочного USB-накопителя:
- Выбор устройства. На первом этапе работы с программой, пользователям нужно выбрать USB-устройство, на которое будет записано требуемое программное обеспечение — операционная система Windows, антивирус, софт для оптимизации и очистки системы. При необходимости, можно воспользоваться функцией «Show All Drives». В этом случае в списке будут показаны все доступные диски и разделы (USB-накопители, локальные и съемные диски).
- Выбор файловой системы для форматирования. Перед тем, как создать загрузочный диск, утилита выполнит форматирование накопителя информации. Для этого нужно выбрать тип файловой системы: NTFS или Fat32.
- Выбор дистрибутива для загрузки на USB-диск. Второй этап — выбор программного обеспечения, которое будет записано на накопитель информации. Список ПО большой — здесь есть операционные системы Windows, Ubuntu, Linux; антивирусные программы AVIRA, Dr.Web, Антивирус Касперского.
- Выбор образа. На третьем этапе необходимо выбрать образ файла формата ISO. Это может быть дистрибутив ОС Windows или антивирус. Выбор необходимого файла выполняется через встроенный проводник. Можно воспользоваться функцией «Show All ISOs». В этом случае, в проводнике файлов будут отображаться образы всех расширений. Это полезная опция, если вы скачали файл в формате MDF, а не стандартного ISO.
- Добавление дополнительных файлов. Когда закончится процесс создания загрузочного USB-диска, программа YUMI (Your Universal Multiboot Installer) предложит добавить еще файлы формата ISO. Здесь выбор остается за пользователем: согласиться или отказаться. В случае, если вам нужно добавить дополнительные файлы, придется заново повторить все действия по созданию загрузочной флешки.
- Режим удаления. В программе есть режим работы «View or Remove Installed Distros». Данная опция позволяет удалить записанный ранее дистрибутив на загрузочную флешку — своеобразный аналог классической опции форматирования носителей данных. Для этого следует выбрать накопитель информации, который доступен в списке, а после этого программу из списка, которую следует удалить (например, с накопителя информации можно удалить антивирусное ПО, а Windows или операционную систему Linux — оставить).