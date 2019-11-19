YUMI (Your Universal Multiboot Installer) — простая и удобная программа для создания мультизагрузочных USB-дисков. Например, с помощью утилиты можно загрузить на накопитель информации операционную систему, антивирусные инструменты для очистки компьютера, системные утилиты для работы с жестким диском и оптимизации ОС.

Доступна функция выбора готового образа формата ISO с жесткого диска (для создания загрузочной флешки). Также есть возможность скачивания образа с официального сайта производителя ПО. Софт работает с файловыми системами FAT32 и NTFS. Доступна встроенная функция, которая дает возможность удалить все записанные ранее файлы на загрузочную USB-флешку.

Программа YUMI (Your Universal Multiboot Installer) работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Пользоваться всеми возможностями утилиты можно бесплатно. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается. Для работы с ПО не требуется установка — достаточно скачать и запустить файл с программой, после чего можно приступать к созданию загрузочного USB-диска.

Программа YUMI

Утилита YUMI (Your Universal Multiboot Installer) предоставляет пользователям следующие возможности для создания загрузочного USB-накопителя: