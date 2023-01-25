Universal USB Installer — программа для создания загрузочных флешек. Приложение поддерживает огромное количество различных дистрибутивов. Для работы с ним достаточно выбрать нужный дистрибутив, открыть файл ISO с образом системы, выбрать USB накопитель и дождаться копирования файлов.

Кроме работы с образами операционных систем, Universal USB Installer может может использоваться для создания съемного накопителя с одним или несколькими полезными инструментами, в том числе Acronis Rescue Disc, Easy Disc Copy, OSFClone, Redo Backup, Quick Save Live и другими.

Приложение прекрасно подходит для создания флешек с антивирусным ПО для сканирования накопителей на наличие вирусов. Поддерживаются следующие программы: AVG Rescue CD, Comodo Rescue CD, Desinfec’t, ESET Sys Rescue Live, Kaspersky Rescue Disc, Norton Bootable Recovery Tool и многие другие.

Universal USB Installer распространяется в рамках Freeware-лицензии, а значит абсолютно бесплатна. Приложение работает на всех версиях Windows, начиная с XP. Программа совместима как с 32-х разрядными, так и с 64-х разрядными версиями Wndows. Несмотря на то, что здесь нет поддержки русского языка, базовых знаний английского будет достаточно.

Преимущества Universal USB Installer:

Создание USB-флешки в три шага.

Простой и интуитивно понятный интерфейс.

Работает с большинством известных образов Linux, включая Ubuntu и Debian.

Поддерживает возможность автоматического скачивание образов Linux с официального сайта.

Поддерживает все дистрибутивы Windows начиная с Vista.

Периодически автоматически скачиваются обновления самого приложения.

Недостатки Universal USB Installer: