Universal USB Installer — программа для создания загрузочных флешек. Приложение поддерживает огромное количество различных дистрибутивов. Для работы с ним достаточно выбрать нужный дистрибутив, открыть файл ISO с образом системы, выбрать USB накопитель и дождаться копирования файлов.
Кроме работы с образами операционных систем, Universal USB Installer может может использоваться для создания съемного накопителя с одним или несколькими полезными инструментами, в том числе Acronis Rescue Disc, Easy Disc Copy, OSFClone, Redo Backup, Quick Save Live и другими.
Приложение прекрасно подходит для создания флешек с антивирусным ПО для сканирования накопителей на наличие вирусов. Поддерживаются следующие программы: AVG Rescue CD, Comodo Rescue CD, Desinfec’t, ESET Sys Rescue Live, Kaspersky Rescue Disc, Norton Bootable Recovery Tool и многие другие.
Universal USB Installer распространяется в рамках Freeware-лицензии, а значит абсолютно бесплатна. Приложение работает на всех версиях Windows, начиная с XP. Программа совместима как с 32-х разрядными, так и с 64-х разрядными версиями Wndows. Несмотря на то, что здесь нет поддержки русского языка, базовых знаний английского будет достаточно.
Преимущества Universal USB Installer:
- Создание USB-флешки в три шага.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Работает с большинством известных образов Linux, включая Ubuntu и Debian.
- Поддерживает возможность автоматического скачивание образов Linux с официального сайта.
- Поддерживает все дистрибутивы Windows начиная с Vista.
- Периодически автоматически скачиваются обновления самого приложения.
Недостатки Universal USB Installer:
- Не работает с дистрибутивами Mac OS X и Windows XP.
- Не поддерживает русский интерфейс.