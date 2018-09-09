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Аналоги AOMEI PE Builder

В данном списке представлены программы для замены AOMEI PE Builder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AOMEI PE Builder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
Universal USB Installer
Universal USB Installer

Версия 2.0.3.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
USB Image Tool
USB Image Tool

Версия 1.91

Программа для создания образов с USB-накопителей

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365

Версия 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB

Версия 1.10

Установка Windows с USB-флешки

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
YUMI
YUMI

Версия 2.0.6.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Nero 2014
Nero 2014

Версия 15.0.06800

Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Acronis True Image
Acronis True Image

Версия 23.3.1.14110

Программа для резервного копирования данных

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
WinToFlash
WinToFlash

Версия 1.13.0000

Программа для создания загрузочных USB-носителей

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (31)