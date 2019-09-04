KODI — цифровой мультимедиа-центр, позволяющий превратить любой компьютер в персональный домашний кинотеатр. Программа распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32/64 бит). По умолчанию русский язык не поддерживается, но русификация возможна в ручном режиме (см. инструкцию в конце).

Функции KODI

KODI — многофункциональный медиапроигрывытель. В число его основных функций входят:

Воспроизведение видео и аудио всех популярных форматов.

Возможность проигрывания видео-/аудиофайлов напрямую из интернета или компьютера в локальной сети (поддерживаются различные сетевые протоколы — FTP, HTTP, SMB, NFS и другие).

Возможность поиска видеороликов на YouTube с дальнейшим их просмотром.

Просмотр телевизионных каналов, транслируемых через интернет (IPTV).

Прослушивание онлайн-радиостанций.

Открытие различных форматов изображений с возможностью просмотра их в виде слайд-шоу.

Это лишь базовый функционал данного медиаплеера. Гораздо больше возможностей пользователи могут получить путем установки внешних дополнений (аддонов).

Расширение функционала KODI

KODI — программное обеспечение с открытым исходным кодом, потому любой желающий может создавать плагины/расширения для него. Пользователи могут устанавливать аддоны самостоятельно, скачивая их из интернета, либо воспользовавшись соответствующей функцией программы (более предпочтительный способ, т.к. добавленные в репозитории дополнения прошли проверку на безопасность).

Что можно найти в репозиториях с дополнениями для KODI:

Аудидополнения, к которым относятся разнообразные плейлисты с онлайн-радиостанциями различных стран, подкастами, музыкой, расширения для доступа к различным аудиосервисам (как SoundCloud), аддоны для автоматического скачивания текстов и метатегов к музыкальным композициям и многие другие.

Видеодополнения: плейлисты с IPTV-телеканалами, фильмами, сериалами, видеороликами и т.д., инструменты для записи видео из потока, аддоны для просмотра видеороликов с различных стриминговых сервисов, видеохостингов (YouTube и т.п.) и даже торрент-трекеров, дополнения для просмотра видео с веб-камер и камер видеонаблюдения и т.д.

Дополнения для запуска ретро-игр, разработанных для старых операционных систем (DOS и другие), игровых приставок (Sega, Dendy, Nintendo, Sony PlayStation и др.), аркадных автоматов. Для этого KODI использует соответствующие эмуляторы.

Широкий спектр системных аддонов: виртуальные файловые системы для возможности открытия в KODI различных архивов и образов дисков, получения доступа к потовому/онлайн видео/аудио через различные протоколы (например, RTMP), аудио- и видеокодеки для воспроизведения разнообразных форматов аудио- и видеофайлов, аддоны для трансляции видео и аудио в интернет (веб-интерфейс), расширения для доступа к облачным хранилищам и т.д.

Дополнения для изменения внешнего вида программы (поменять можно все, вплоть до дизайна отдельных функциональных элементов), разнообразные твики (например, прогноз погоды на главном экране), всевозможные визуализаторы звука и скринсейверы, инструменты для пакетной обработки метатегов аудиофайлов, функциональные виджеты (будильник, таймер, новостные ленты и т.п.) и многое другое.

Дополнения для изображений: кодировщики для поддержки тех или иных форматов изображений, аддоны для просмотра фотографий из множества популярных сервисов (например, flickr или XZen), инструменты для быстрого просмотра фотографий из мобильных устройств (iOS, Android) и многое другое.

Русификация KODI

Для перевода стандартного интерфейса KODI на русский язык также требуется установка отдельного дополнения:

Заходим в раздел «Add-ons» на главной странице программы, далее в раздел — «Download», нажимаем кнопку «Search», в поисковую строку вписываем «Russian», нажимаем «ОК».

Кликаем по элемент у «Languages — Russian», затем жмем кнопку «Install», далее — «ОК». Перезапускаем программу.

Инструкцию по русификации KODI в виде скриншотов можно посмотреть на этой странице в соответствующем разделе.