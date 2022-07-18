MediaPortal – программа-комбайн для работы с фото-, видео- и аудиоматериалами.
Функции MediaPortal:
- Воспроизведение мультимедийных файлов разных форматов.
- Запись онлайн-потоков в реальном времени (LiveTV).
- Составление базы избранных файлов на основе рейтинга.
- Функция быстрой сортировки и поиска.
- Прослушивание любых радиостанций онлайн и через FM-тюнер.
- Дополнительные опции (прогноз погоды, лента новостей).
Приложение доступно совершенно бесплатно и работает на операционной системе Windows 7, 10, 11.