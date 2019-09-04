Ace Stream Media — мультимедиа-проигрыватель, созданный на основе известного видеоплеера VLC Media Player. Помимо проигрывания локальных (с диска, флешки и т.д.) медиафайлов, плеер способен воспроизводить P2P-контент (видео, аудио из торрент-трекеров, торрент-ТВ) без предварительного скачивания на компьютер. Программа полностью переведена на русский язык, подходит для ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-bit/64-bit), присутствуют платные функции.

Функциональные возможности Ace Stream Media

Программу Ace Stream Media можно рассматривать и как настольный аудио/видеопроигрыватель с поддержкой онлайн-телерадиовещания (IPTV), и как клиент P2P (peer-to-peer) сетей.

Ace Stream Media — мощный настольный медиаплеер

За проигрывание локальных мультимедиа файлов и транслируемых через интернет телеканалов и радиостанций отвечает плеер Ace Player, устанавливающийся на компьютер в качестве основной программы.

Т.к. Ace Player выполнен на основе VLC Media Player, то и его возможности полностью сопоставимы с его "старшим братом":

Поддержка большого количества форматов аудио и видео.

Воспроизведение онлайн-контента: видео/аудио по прямым HTTP-ссылкам, подключение к теле- и радиотрансляциям (как по ссылкам, так и при использовании IPTV-плейлистов), мультимедиа по UPnP-протоколу (локальная сеть), подключение к сетевым потокам SAP, подкастам и др.

Множество настроек, встроенных фильтров и эффектов, как для аудио, так и для видео.

Расширяемость функционала за счет установки внешних плагинов.

Гибкий пользовательский интерфейс с поддержкой управления глобальными горячими клавишами и многое другое.

Однако программа Ace Stream Media получила широкую популярность не за свои способности воспроизведения локальных и потоковых аудио/видео файлов (зачем, ведь для этого существует VLC Media Player), а за функционал, связанный с работой в P2P-сетях.

Ace Stream Media как клиент стриминговых и файловых P2P-сетей

В состав программы Ace Stream Media входит утилита «Ace Stream HD». Одна из основных ее задач — создание на компьютере виртуального сетевого сервера на основе BitTorrent-технологии передачи данных. Именно он отвечает за подключение к P2P-сетям и последующее скачивание медиа-контента на компьютер таким образом, чтобы его можно было бы воспроизвести без ожидания завершения закачки. Если простыми словами, любой торрент-файл или magnet-ссылку на аудио/видео Ace Stream HD "превращает" в обычное потоковое медиа, которое затем воспроизводится плеером Ace Stream Media. При этом, что немаловажно, сохраняется возможность перемотки видео и аудио.

Как работает медиа-сервер Ace Stream HD

Доступ к медиасерверу Ace Stream HD осуществляется по обыкновенному HTTP-протоколу через любой имеющийся на компьютере браузер. Для работы всей системы в целом также требуется установка специального плагина «Ace Script» для выбранного браузера (он устанавливается вместе с программой, пользователю только требуется включить его в настройках своего интернет-обозревателя).

Дальнейшая работа с Ace Stream HD зависит от того, какую именно функцию захочет задействовать пользователь.

Воспроизведение медиа из торрент-файлов и magnet-ссылок

В разделе «Плейлист» медиа-сервера Ace Stream HD имеется возможность добавления торрент-файлов и magnet-ссылок в неограниченном количестве. Если объект был успешно добавлен в плейлист, его сразу можно воспроизвести в настольном плеере Ace Player (он запустится автоматически).

Кроме того, на некоторых сайты, распространяющих торрент-контент, воспроизведение медиа-файлов можно запустить моментально без необходимости их добавления в плейлист. Это относится к сайтам, в структуру которых была интегрирована технология Ace Stream.

Воспроизведение потокового медиа через P2P-сети

Некоторые телеканалы и радиостанции вещают не по привычному HTTP-протоколу (как IPTV), а через приринговые P2P-сети (через них же осуществляется передача торрент-контента). К подобным трансляциям невозможно получить доступ через какой-либо IPTV-плеер, здесь требуется специальное ПО, поддерживающее технологию Live Stream в P2P-сетях. Ace Stream Media как раз является таким ПО.

В большинстве случаев, потоковое торрент-видео транслируется через сайты. Если на компьютере установлена программа Ace Stream Media и запущен медиа-сервер Ace Stream HD, то воспроизведение видео начнется моментально, в противном случае пользователь увидит ошибку вроде «Не установлен Ace Stream».

Трансляция потокового медиа через P2P-сети

Ace Stream Media можно использовать и для трансляции собственного медиа в P2P-сеть. В качестве источника трансляции используются потоковые видео/аудио, вещаемые по HTTP-протоколу. Т.е. по сути, Ace Stream Media "конвертирует" один тип потокового медиа в другой. При этом имеется возможность добавления в трансляцию целых IPTV-плейлистов.

Все перечисленное выше — далеко не единственные возможности программы Ace Stream Media.

Платные функции Ace Stream Media

Ace Stream Media является бесплатной программой, но в ней присутствует некоторые ограничения по функционалу и неудобства:

Рекламные ролики до и после воспроизведения торрент-видео, а также после отжатия паузы.

Невозможность подключения к трансляциям, если их автор пользуется премиум-версией Ace Stream Media.

Всю рекламу и ограничения можно убрать всего за 1 евро в месяц или 10 евро при оплате за год вперед.