PlayOn — программа для трансляции видео с компьютера на телевизоры, мобильные устройства и игровые ТВ-приставки. Это условно-бесплатное приложение для операционных систем Windows 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Перевод на русский язык не предусмотрен.

Как пользоваться PlayOn?

По сути, PlayOn является IPTV-плеером, позволяющим проигрывать на компьютере телевизионные каналы, вещаемые в сеть интернет. Также приложение способно воспроизводить и обычное онлайн-видео. Основное отличие программы PlayOn от большинства мультимедиаплееров (включая IPTV-клиенты) заключается в ее способности установки связи с телевизорами (как правило, smart-TV), мобильными устройствами и игровыми консолями с целью передачи на них потокового видео.

Таким образом, принцип работы приложения следующий:

Программа получает доступ к ТВ-трансляции или онлайн-видео.

Принимаемое видео может воспроизводиться на компьютере при помощи встроенного видеопроигрывателя либо пересылаться на подключенное к той же сети устройство (телевизор, смартфон, планшет, игровая приставка и т.д.), для чего программой создается специальный виртуальный сервер, выступающий в виде буфера обмена видеопотоками.

Также в программе PlayOn предусмотрена функция записи ТВ-трансляций и онлайн-видео в режиме реального времени с возможностью установки качества сохраняемого видео.

Еще один момент — возможность трансляции на телевизоры и устройства любые видеофайлы, хранящиеся на компьютере.

Какие каналы можно смотреть?

Первоначально приложение PlayOn создавалось для пользователей из США. При установке программы в списке доступных каналов отображены различные американские телеканалы, такие как NETFLIX, HBO, NBC, FOX, AMC и т.д. Т.е. в основном — это платные (даже для самих жителей США) кабельные каналы. К сожалению, PlayOn не позволяет смотреть эти телеканалы бесплатно. Пользователь должен иметь подписку на тот или иной канал. А при помощи PlayOn он просто сможет подключиться к веб-серверу телеканала, введя данные учетной записи, а затем воспроизводить трансляцию у себя на компьютере, телевизоре, смартфоне и т.д.

Однако с недавних пор продукт PlayOn вышел на международный рынок. И теперь через приложение можно смотреть телеканалы других стран, включая Россию. Для этого к программе следует вручную подключить плагин, который можно скачать на сайте разработчиков PlayOn в соответствующем разделе. Для справки — плагин для просмотра российских телеканалов называется «BestRussianTV», а сами трансляции (порядка 150 каналов) предоставляются сервисом «Katrina.TV» (где и следует оформить подписку).

Но не весь видеоконтент, доступный из PlayOn, платный. К примеру, бесплатно можно смотреть, передавать на телевизор и сохранять на компьютере записи телепередач с NBC и некоторых других телеканалов (как правило, на английском языке), а также видеоролики с видео-хостингов YouTube, Yahoo, PlayOn Picks и др. Некоторые внешние плагины также открывают доступ к бесплатному видеоконтенту.

Поддерживаемые устройства

Программа PlayOn позволяет транслировать видео на:

Любые телевизоры с технологией Smat-TV.

Устройства (ТВ-приставки), позволяющие передавать получаемый по Wi-Fi видеосигнал на телевизор/монитор через HDMI-порт, например — Google Chromecast, Roku, Fire TV Stick и т.д.

Мобильные устройства — смартфоны и планшеты под управлением Android, iOS, BlackBerry 10 и выше, Windows Phone 8 и выше и другие (требуется установка мобильного приложения PlayOn).

Различные игровые консоли, включая Sony Playstation 3/4,Wii, Xbox 360/One.

Подробные инструкции для настройки трансляции видео на то или иное устройство приведены в программе (на английском языке).

Премиум-версия PlayOn

Многие удобные функции PlayOn доступны только в платной премиум-версии программы, например:

Запись телетрансляций и видеоконтента с видео-хостингов.

Трансляция потокового видео на все поддерживаемые устройства (в бесплатной версии транслировать можно только видефайлы с компьютера и только на Smart-TV).

Трансляция видео на мобильные устройства в любую точку мира, где есть доступ в глобальную сеть.