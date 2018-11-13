В данном списке представлены программы для замены KODI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KODI, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены KODI.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KODI, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены KODI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KODI, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 3.5.9.0
Плеер для для просмотра IPTV
Версия 2022
Торрент-клиент с онлайн-плеером
Версия 1.30.0
Мультимедийная программа
Версия 3.1.32
Программа для просмотра/прослушивания торрент-тв, IPTV, радиостанций, онлайн и локальное видео/аудио
Версия 4.5.24
Программа для просмотра онлайн-ТВ и трансляции видео на телевизоры, мобильные устройства и игровые/ТВ-приставки
Версия 2.73
Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио