SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги KODI

В данном списке представлены программы для замены KODI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KODI, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

OttPlayer
OttPlayer

Версия 3.5.9.0

Плеер для для просмотра IPTV

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (123)
PopcoTime
PopcoTime

Версия 2022

Торрент-клиент с онлайн-плеером

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
MediaPortal
MediaPortal

Версия 1.30.0

Мультимедийная программа

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Ace Stream Media
Ace Stream Media

Версия 3.1.32

Программа для просмотра/прослушивания торрент-тв, IPTV, радиостанций, онлайн и локальное видео/аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PlayOn
PlayOn

Версия 4.5.24

Программа для просмотра онлайн-ТВ и трансляции видео на телевизоры, мобильные устройства и игровые/ТВ-приставки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
BSPlayer
BSPlayer

Версия 2.73

Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)