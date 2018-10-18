Apple QuickTime Player 7.7.9 — последняя работающая версия программы для воспроизведения видео и аудио. Она является творением компании Apple и совместима с Mac и Windows.

Поддержка программы прекращена. На нашем сайте размещена последняя работающая версия Apple QuickTime Player 7.7.9.

Функции Apple QuickTime Player:

Воспроизведение видео- и аудио-файлов из локальной или сетевой папки.

Поддержка огромного количества форматов, в том числе DV, 3GPP2, CAR, AMR.

Воспроизведение списков M4A.

Воспроизведение видео из интернета.

Автоматическое определение максимальной скорости и качества видео.

Автоматическое восстановление связи при обрыве.

Алгоритмическое сжатие видео (кодек H.264).

Полноэкранный режим без дополнительных рамок.

Запись звука или видео.

На официальном сайте Apple сказано, что программа Apple QuickTime Player больше не поддерживается и не обновляется. Последняя актуальная версия — 7.7.9.