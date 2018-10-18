Apple QuickTime Player 7.7.9 — последняя работающая версия программы для воспроизведения видео и аудио. Она является творением компании Apple и совместима с Mac и Windows.
Поддержка программы прекращена. На нашем сайте размещена последняя работающая версия Apple QuickTime Player 7.7.9.
Функции Apple QuickTime Player:
- Воспроизведение видео- и аудио-файлов из локальной или сетевой папки.
- Поддержка огромного количества форматов, в том числе DV, 3GPP2, CAR, AMR.
- Воспроизведение списков M4A.
- Воспроизведение видео из интернета.
- Автоматическое определение максимальной скорости и качества видео.
- Автоматическое восстановление связи при обрыве.
- Алгоритмическое сжатие видео (кодек H.264).
- Полноэкранный режим без дополнительных рамок.
- Запись звука или видео.
На официальном сайте Apple сказано, что программа Apple QuickTime Player больше не поддерживается и не обновляется. Последняя актуальная версия — 7.7.9.