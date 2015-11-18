QuickTime Player –универсальная программа для воспроизведения, создания и обработки медиафайлов на Mac. Инструмент снабжен встроенными средствами управления и обработки, поэтому установка дополнительных компонентов и кодеком не требуется.
Функции программы:
- Воспроизведение широкоформатных видеофайлов с большим разрешением.
- Ускоренная обработка запуска файла.
- Настройка отображения, улучшение качества, поддержка современных форматов аудио AAC.
- Воспроизведение онлайн-видео из интернета через свой интерфейс в улучшенном качестве.
- Поддержка Flash-видео.