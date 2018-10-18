SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги QuickTime Player

В данном списке представлены программы для замены QuickTime Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QuickTime Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
SMPlayer
SMPlayer

Версия 26.8.29

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Versed
Versed

Версия 1.0.1

Программа для воспроизведения музыки

Оценок пока нет
QuickTime Alternative
QuickTime Alternative

Версия 3.2.2

Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Apple QuickTime Player
Apple QuickTime Player

Версия 7.7.9

Медиаплеер от Apple для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)