DivX Player — это не просто видеоплеер. Это инновационное решение для тех, кто ценит качество, функциональность и удобство в одном пакете. Наслаждайтесь видео в высоком разрешении до 4K, а также возможностью трансляции на другие устройства.

Больше, чем просто видеоплеер

Ваши видео заслуживают лучшего. DivX Player предлагает вам не просто "воспроизведение". В вашем распоряжении библиотека видео высокого качества до 4K, поддержка разнообразных форматов, таких как AVI, DIVX, MKV и MP4. Используйте функции быстрой перемотки, установки точек глав и многие другие. А теперь вы также можете наслаждаться видео в полном формате 360°!

Аудио высшего класса

Для полного погружения в контент вам потребуется высококачественное аудио. DivX Player предлагает возможность приобрести плагин DTS-HD, чтобы наслаждаться потрясающим звучанием DTS. Данный плагин доступен как отдельно, так и в комплекте с DivX Pro.

Продвинутые функции воспроизведения и аудио

Быстро перемещайтесь по своим любимым сценам с функцией плавной перемотки. Воспользуйтесь точками глав для быстрого перехода к разным сценам. Многодорожечное аудио позволяет вам без проблем переключаться между звуковыми дорожками, слушая другие языки или комментарии режиссера.

Профессиональные функции: воспроизведение видео из облака

С функцией Cloud Connect в DivX Pro вы можете легко импортировать видео прямо из Google Drive или Dropbox. Загружайте и отправляйте видео из облачного хранилища прямо в программе DivX.

Организуйте свои видео с помощью плейлистов

Медиатека в DivX Player следит за всеми вашими видео. Создавайте, воспроизводите и зацикливайте плейлисты, автоматически добавляя файлы из папки DivX Movies.

Оптимизированное воспроизведение

Технология оптимизации кодеков в DivX Player для Windows гарантирует идеальное качество воспроизведения. Плеер сам определяет оптимальные видео и аудио кодеки для использования, информируя вас об их выборе.