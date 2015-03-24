SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Apple QuickTime Player

В данном списке представлены программы для замены Apple QuickTime Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Apple QuickTime Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

GOM Player
GOM Player

Версия 2.3.123.5393

Видеоплеер с поддержкой всех современных форматов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
DivX Web Player
DivX Web Player

Версия 11.16.0.98

Плеер для просмотра видео и ТВ через браузер

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Media Player Codec Pack
Media Player Codec Pack

Версия 4.5.8

Мультимедиаплеер со встроенными аудио/видео-кодеками

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
QuickTime Player
QuickTime Player

Версия 7.7

Медиа-плеер для аудио и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
AVS DVD Player
AVS DVD Player

Версия 3.1.1.172

Полнофункциональный программный DVD-плеер.

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