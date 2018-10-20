MP3 Cutter — программа для обрезки MP3 и других форматов аудиофайлов . Также приложение может использоваться в качестве конвертера для конвертирования аудио и одного поддерживаемого формата в другой. Также программа MP3 Cutter работает и с некоторыми форматами видео, позволяя извлекать из него звук, обрезать его и затем сохранять в требуемом аудиоформате.

ПРОГРАММА MP3 CUTTER

MP3 Cutter — узкоспециализированная программа, решающая две основные задачи:

Выборочная вырезка фрагмента аудиофайла (или аудиодорожки из видеофайлов). Конвертация поддерживаемых мультимедиа-форматов.

Программа работает со следующими форматами аудио и видео:

Импортирование (обработка) форматов: MP3, WMA, WAV, AMR, WMV, AVI, MP4, MOV, MPG и еще более 30 аудио- и видеоформатов.

Экспортирование (сохранение) в форматах: MP3, WMA, WAV и AMR.

При добавлении в обработку видеофайлов программа отбрасывает видео-составляющую, оставляя только аудиодорожку.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ MP3 CUTTER?

Приложение MP3 Cutter отличается простым и понятным интерфейсом. Любые действия с мультимедиа выполняются буквально в несколько кликов. Так, для обрезки аудиофайлов и звука из видеофайлов достаточно выполнить несколько простых шагов:

Импортировать мультимедиа-файл поддерживаемого формата.

При помощи кнопок на основной панели управления установить начало и конец вырезаемого формата. Импортированный файл может быть прослушан с любого точки, что позволит пользователю точно установить границы обрезки.

При необходимости в настройках (меню «Settings») можно установить требуемые параметры для выходного аудиофайла: разрядность (битрейт) и частота дискретизации, а также количество каналов — моно или стерео.

Применить изменения нажатием кнопки «Save».

Откроется окно, в котором следует выбрать формат сохраняемого аудио, затем кликнуть по кнопке «Сохранить».

Конвертирование мультимедиа в программе MP3 Cutter производится еще легче. Здесь достаточно лишь импортировать конвертируемый файл в приложение, а затем сразу сохранить его нажатием на кнопку «Save».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ MP3 CUTTER

Программа работает в операционных системах Windows, начиная с XP. Полностью поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

MP3 Cutter — платный программный продукт. Свободно распространяемая бесплатная версия программы имеет ограничение по продолжительности выходного аудиофайла — максимальная длительность вырезанного фрагмента не может превышать 5 секунд.