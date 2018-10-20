MP3 Cutter — программа для обрезки MP3 и других форматов аудиофайлов. Также приложение может использоваться в качестве конвертера для конвертирования аудио и одного поддерживаемого формата в другой. Также программа MP3 Cutter работает и с некоторыми форматами видео, позволяя извлекать из него звук, обрезать его и затем сохранять в требуемом аудиоформате.
ПРОГРАММА MP3 CUTTER
MP3 Cutter — узкоспециализированная программа, решающая две основные задачи:
- Выборочная вырезка фрагмента аудиофайла (или аудиодорожки из видеофайлов).
- Конвертация поддерживаемых мультимедиа-форматов.
Программа работает со следующими форматами аудио и видео:
- Импортирование (обработка) форматов: MP3, WMA, WAV, AMR, WMV, AVI, MP4, MOV, MPG и еще более 30 аудио- и видеоформатов.
- Экспортирование (сохранение) в форматах: MP3, WMA, WAV и AMR.
При добавлении в обработку видеофайлов программа отбрасывает видео-составляющую, оставляя только аудиодорожку.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ MP3 CUTTER?
Приложение MP3 Cutter отличается простым и понятным интерфейсом. Любые действия с мультимедиа выполняются буквально в несколько кликов. Так, для обрезки аудиофайлов и звука из видеофайлов достаточно выполнить несколько простых шагов:
- Импортировать мультимедиа-файл поддерживаемого формата.
- При помощи кнопок на основной панели управления установить начало и конец вырезаемого формата. Импортированный файл может быть прослушан с любого точки, что позволит пользователю точно установить границы обрезки.
- При необходимости в настройках (меню «Settings») можно установить требуемые параметры для выходного аудиофайла: разрядность (битрейт) и частота дискретизации, а также количество каналов — моно или стерео.
- Применить изменения нажатием кнопки «Save».
- Откроется окно, в котором следует выбрать формат сохраняемого аудио, затем кликнуть по кнопке «Сохранить».
Конвертирование мультимедиа в программе MP3 Cutter производится еще легче. Здесь достаточно лишь импортировать конвертируемый файл в приложение, а затем сразу сохранить его нажатием на кнопку «Save».
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ MP3 CUTTER
Программа работает в операционных системах Windows, начиная с XP. Полностью поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.
MP3 Cutter — платный программный продукт. Свободно распространяемая бесплатная версия программы имеет ограничение по продолжительности выходного аудиофайла — максимальная длительность вырезанного фрагмента не может превышать 5 секунд.
Если нужно соединить (склеить) две песни, используйте программы из специальной статьи.