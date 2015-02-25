В данном списке представлены программы для замены SolidWorks Premium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SolidWorks Premium, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SolidWorks Premium.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SolidWorks Premium, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SolidWorks Premium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SolidWorks Premium, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 23.1.340
Программа для 3D-моделирования
Версия v18
3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)
Версия 2.1
Внутренние системы водопровода и канализации.
Версия 5.1
Бесплатная САПР программа
Версия 11.5.3.1
Синтез расчетной схемы и анализа результатов.