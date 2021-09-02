Radical Image Optimization Tool (RIOT) — программа для сжатия изображений, обеспечивающая возможностью визуального сравнения качества и размера исходного и выходного графического файла в режиме реального времени. Приложением поддерживается множество форматов изображений.

Программа Radical Image Optimization Tool предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Для 64-битных систем предусмотрена инсталлируемая и портативная версия программы, для 32-битных — только портативная. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Radical Image Optimization Tool?

Основное предназначение программы Radical Image Optimization Tool — уменьшение физического размера графических файлов, т.е. для их сжатия (оптимизации размера). Приложение обеспечивает пользователя различными инструментами и функциями оптимизации, в т.ч. возможностью выбора алгоритма квантизации цветов и внешнего оптимизатора (в RIOT для этого используются бесплатные модули от сторонних разработчиков).

Программа также может использоваться для изменения разрешения некоторых визуальных параметров изображений (яркость, гамма и др.), удаления мета-тегов, разворота и в других целях.

Radical Image Optimization Tool поддерживает пакетную обработку изображений, но без возможности сравнения качества входных и выходных файлов, как это возможно при обработке изображений поштучно.

Кроме того, приложение может использоваться и в качестве конвертера, но только для сохранения графических файлов в формате JPG, PNG или GIF. Зато Radical Image Optimization Tool способна сжимать и конвертировать в большое число — более 40 — форматов изображений (их количество зависит от того, в каком конкретно из трех форматов будут сохранены файлы).

Особенности и основной функционал RIOT

Одна из ключевых особенностей программы Radical Image Optimization Tool — способность отображать результат оптимизации в режиме реального времени. Когда пользователь добавляет фотографию на обработку, выбирает формат сохранения и/или изменяет параметры сжатия, приложение моментально отображает конечный результат в соседнем окне. Это позволяет пользователю наглядно ознакомиться с качеством выходного изображения, а также заранее узнать его размер. Кроме того, получившееся на выходе изображение можно вращать, отражать зеркально по вертикали и горизонтали, увеличивать, применять другие операции.

Разработчик также предусмотрел возможность автоматической настройки параметров сжатия путем выбора одного из трех режимов (не считая режим ручной настройки) оптимизации:

«Auto, suggest format». Программа сама определяет, в каком формате лучше сохранить изображение, и автоматически подбирает оптимальные параметры для его сжатия. «Auto, original format». Режим оптимизации изображений с сохранением исходного формата (возможно, что он будет изменен — зависит от первоначального формата) и оптимальными настройками сжатия для него. «Auto, custom format». Оптимальные настройки для сжатия изображений в выбранном (JPG, PNG или GIF) формате.

Совместно с выбранным режимом пользователь также может воспользоваться функцией сжатия изображений до указанного в килобайтах размера (Compress to size). Программа автоматически изменит те или иные параметры сжатия, чтобы размер картинки на выходе оказался равным введенному значению.

Пользователи, разбирающиеся в тонкостях процессов сжатия, могут вручную настроить различные параметры оптимизации для конкретного формата:

JPG: регулировка качества изображения в процентах, цветовая субдискретизация и метод кодирования изображений (стандартный или прогрессивный).

PNG: изменение прозрачности, уменьшение цвета в автоматическом (True Color, 256, 128 и 16 бит, монохром) и ручном режиме, выбор степени сжатия (minimum/low/medium/high/maximum), установка алгоритма квантизации (Xiaolin или NueQuant), выбор внешнего PNG-оптимизатора (первоначально они отсутствуют, но программа может автоматически их скачать и установить при необходимости).

GIF: ручная регулировка битности цветов и/или возможность выбора цветовой палитры (как у PNG), выбор алгоритма квантизации и возможность задейвовавания алгоритма чересстрочной развертки.

Дополнительно у каждого из выходных форматов имеется возможность изменения значений яркости, контрастности и гаммы, а также применять к изображениям операции (можно все сразу):

Разворота на угол 90, 180 или 270 градусов вправо или влево.

Зеркального отражения по вертикали или горизонтали.

Изменения разрешения, причем с возможностью выбора фильтра интерполяции: Laczoc3, Catmull-Rom, Mitchell/Netravali Bicubic, B-Spline, Bilinear и Box.

Если у входных изображений присутствуют мета-теги, тогда в настройках сжатия Radical Image Optimization Tool появится дополнительный раздел параметров для работы с ними.

Пакетное сжатие изображений

Для пакетной обработки графических файлов в Radical Image Optimization Tool предусмотрен отдельный модуль. Немного неудобно, что параметры сжатия нужно задавать в главном окне, которое закрывается при открытии окна групповой обработки. Но помимо (или вместо) сжатия модуль пакетной обработки также позволяет применять к изображениям операции разворота, зеркального отражения и изменения разрешения.