SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Fotor

В данном списке представлены программы для замены Fotor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fotor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
PhotoFiltre
PhotoFiltre

Версия 11.4.2

Проограмма для редактирования растровых изображений

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Movavi Picverse
Movavi Picverse

Версия 1.6.0.0

Программа для редактирования изображений и восстановления старых фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express

Версия 3.5.381

Программа для быстрого редактирования фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3

Версия 10.0

Программа для редактирования растровых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
FreeVimager
FreeVimager

Версия 9.9.1

Программа для просмотра и несложного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6

Версия 13

Профессиональный редактор изображений

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (600)