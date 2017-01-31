Fotor - уникальный графический редактор для создания удивительных эффектов на фотографиях. С помощью программы легко отретушировать фотографии, создать коллаж и наложить эффекты на изображение. Графический редактор поддерживает работу со слоями, настройку контраста, баланса и другие необходимые инструменты.

Многим понравится эффект Tilt-Shift. Этот эффект красиво размывает отдельные зоны изображения. Fotor поможет быстро добавить надпись на фотографию, а также настроить её шрифт, цвет, размер.

Бесплатный графический редактор Fotor поддерживает большое количество графических форматов: TIFF, JPEG, PNG и многие другие!