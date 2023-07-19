PhotoFiltre — программа для создания и редактирования растровых изображений. Это условно-бесплатное приложение с ограничением по времени использования (30 дней с момента установки).

Также существует полностью бесплатная, но уже устаревшая версия (7-я против актуальной 11-й версии). Последняя версия программы предназначена для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс PhotoFiltre может быть переведен на русский язык путем копирования официального файла-русификатора в папку установки программы (файл для русификации прилагается в архиве с программой).

Функции программы PhotoFiltre

По своим функциональным возможностям PhotoFiltre напоминает ранние версии знаменитого растрового редактора Adobe Photoshop. Здесь пользователям также предстоит работать со слоями изображений, обрабатывая их различными инструментами для редактирования и рисования, применяя графические фильтры и т.д.

К числу основных функций и особенностей программы PhotoFiltre относятся:

Поддержка большого количества форматов изображений, включая несколько десятков несжатых форматов (RAW), что позволяет пользователям добавлять в обработку фотографии с цифровых фотокамер без их предварительного форматирования (сжатия).

Возможность добавления изображений в обработку из буфера обмена, а также напрямую со сканера. Пользователи даже могут вставлять в изображения текст, скопированный в буфер обмена (он будет автоматически преобразован в графику).

Наличие всех необходимых инструментов для рисования и попиксельного редактирования: выделение при помощи Волшебной палочки , работа с линиями, заливка цветом и текстурой из внешнего файла, аэрозоль, обычная и художественная кисть, штамп, размытие, смазывание, ретуширование, деформация, ластик и т.д.

, работа с линиями, заливка цветом и текстурой из внешнего файла, аэрозоль, обычная и художественная кисть, штамп, размытие, смазывание, ретуширование, деформация, ластик и т.д. Возможность параллельной работы над несколькими проектами в одном окне (для каждого проекта создается отдельное внутреннее окно).

Наличие множества функций по работе со слоями: дублирование, перемещение, объединение, применение эффектов границ (сглаживание, растекание, обрывок и др.), настройка прозрачности (в т.ч. для какого-либо одного цвета), разворот и свободная трансформация, вращение, изменение перспективы и другие.

Отдельная функция наложения на изображения маски прозрачности с автоматическим применением эффекта сглаживания, размытости, прогрессивного контура или растекания.

Работа с выделениями: инвертирование, выделение в форме эллипса, скругленного прямоугольника, ромба, треугольника и многоугольника, уменьшение, увеличение и разворот выделенной области, сглаживание содержимого выделения и другие функции.

Функции управления и настройки цвета: яркость, контрастность, оттенок/насыщенность, баланс белого и любого другого цвета, гамма, гистограмма, уровни, кривые, затемнение и осветление, смена указанных цветов местами, замена цветового диапазона и др.

Наложение всевозможных графических фильтров и эффектов (не будем перечислять, т.к. их много).

Наложение форматированного текста с возможностью автоматического применения к нему графических эффектов: прозрачность, тень, цветная граница, размытость, объемность, негатив, а также заливка с использованием текстур из внешних файлов.

Пакетная обработка изображений: изменение размера, наложение рамки, настройка яркости, контрастности, гаммы и насыщенности цвета, применение различных графических фильтров, вращение и зеркалирование, наложение текстовых водяных знаков.

Возможность создания анимированных GIF-изображений, в которых кадрами выступают имеющиеся слои.

Экспорт изображений в форматах JPEG — JFIF, PNG, GIF, TGA/TARGA, TIF/TIFF, JPEG XR, JPEG-2000, WEBP, RLE и XPM, а также в собственном формате от разработчика PhotoFiltre — PFI.

Также отметим, что существует портативная версия редактора PhotoFiltre, которую можно запускать напрямую с внешнего носителя без необходимости установки или копирования на жесткий диск.

Русификация интерфейса PhotoFiltre

После распаковки портативной или установки инсталлируемой версии PhotoFiltre нужно перейти в папку с программой и удалить/переименовать/переместить файл Pf11_EN.plg, а затем скопировать в нее файл-русификатор Pf11_RU.plg (присутствует в архиве, доступном для скачивания с данной страницы).