Коллажи — эффектный способ объединить несколько фотографий. Создать красивые коллажи можно с помощью специальных графических редакторов для Windows-компьютеров.

Fotor Fotor — программа, с помощью которой можно создать красивый коллаж из фотографий. В приложении доступен встроенный редактор изображений. Проектами, которые созданы в утилите, можно поделиться с друзьями в социальных сетях. В каталоге ПО доступно более 100 различных шаблонов для создания коллажей из фотографий. В первом окне утилиты Fotor запустите инструмент "Collage", который используется для создания коллажей. Нажмите кнопку "Add", чтобы добавить фотографии, из которых будет сделан первый коллаж. В правой части интерфейса находится раздел "Select a ratio". Здесь нужно выбрать готовый шаблон расположения фотографий. Сортировать список можно по масштабированию: 1:1, 4;3, 3;4, В разделе "Border" необходимо настроить границы: толщину линий, тень и закругленность углов. После установки основных параметров перетащите фотографии в рабочую область. С помощью встроенных инструментов доступна возможность масштабирования изображения. Также можно повернуть фотографию на 90 градусов. Главные преимущества программы Fotor: большой набор шаблонов коллажей;

встроенный редактор изображений;

инструмент для настройки линий;

экспорт готовых проектов в социальные сети;

установка текстур для границ коллажей;

наличие свободного режима для создания коллажей из фотографий. Недостатки утилиты: нельзя настроить расстояние между фотографиями. Проограмма Fotor бесплатная, но язык интерфейса английский.

Picture Collage Maker Picture Collage Maker — приложение для создания коллажей из фото. Программа дает возможность создать пустой коллаж или воспользоваться уже готовыми шаблонами. Можно загрузить новые шаблоны для коллажей из интернета, есть инструмент для установки фона и функция наложения текста. В окне создания новой страницы выберите один из режимов работы: создание коллажа с нуля или использование уже готовых шаблонов. Доступные шаблоны разделены по категориям. Выберите один из доступных вариантов, после чего откроется редактор проектов. Чтобы загрузить фотографию, необходимо кликнуть на место под изображение в шаблоне. Откроется проводник файлов Windows, с помощью которого нужно выбрать изображение. В разделе "Фон" можно выбрать фоновое изображение для коллажа из фотографий. В каталоге утилиты доступно 50 картинок для фона. Также в программе Picture Collage Maker можно добавить рамки для фотографий, геометрические фигуры и маски. Главные преимущества программы Picture Collage Maker: инструмент для печати готовых коллажей из фотографий;

возможность использования готовых шаблонов для создания проектов;

добавление текста на коллаж;

поддержка клипарт изображений;

функция отправки созданного коллажа по электронной почте;

несколько стилей оформления интерфейса утилиты;

поддержка возможности работы со слоями;

встроенный редактор фотографий. Недостатки утилиты: нет возможности экспорта коллажей из фото в социальные сети;

отсутствует инструмент для настройки расстояния между фотографиями. Программа Picture Collage Maker переведена на русский язык. Стоимость Pro-версии составляет 40 долларов, но есть бесплатная ознакомительная версия на 15 дней.

CollageIt CollageIt — софт для создания коллажей из фотографий. В приложении доступно более 10 готовых шаблонов коллажей, есть инструмент для предварительного просмотра коллажей в реальном времени. В ПО можно настроить расстояние между фотографиями и сменить задний фон. После запуска CollageIt необходимо выбрать шаблон для первого коллажа из фотографий. В окне редактора нужно загрузить фотографии в раздел "Photo List". Для этого нажмите "Add" и выберите изображения, которые хранятся на компьютере через проводник файлов. Добавленные фотографии будут вставлены в рамки шаблона. Во вкладке "Layout" можно настроить расстояние между фотографиями. Также здесь доступен инструмент, который позволяет поворачивать фотографии на коллаже. Инструмент "Background" в главном окне утилиты CollageIt дает возможность установить фон для коллажа. Чтобы настроить размеры проекта откройте раздел "Page Setup". Здесь можно выбрать размеры страницы, ориентацию и DPI. Преимущества утилиты CollageIT: настройка размеров страницы;

установка изображения на фон;

готовые шаблоны коллажей из фотографий;

инструмент для настройки расстояния между изображениями;

просмотр готового проекта в полноэкранном режиме;

настройка рамок фотографий: толщина линий и цвет. Недостатки программы: нет встроенного редактора графических изображений;

готовые проекты нельзя экспортировать в социальные сети. Приложение CollageIt имеет интерфейс на английском языке. Загрузить и установить утилиту на компьютер можно бесплатно.

АвтоКОЛЛАЖ АвтоКОЛЛАЖ — программа для быстрого создания коллажей из фото с поддержкой экспорта созданных коллажей в Photoshop. В утилите есть функция печати готовых проектов на принтере, можно загрузить папку с фотографиями для коллажа. При создании нового коллажа нужно установить базовые параметры проекта: укажите размеры страницы и разрешение. Можно выбрать уже готовые пресеты. Также нужно выбрать ориентацию: альбомная или книжная. На следующем этапе создания проекта нужно выбрать один из доступных типов коллажей: фигурный, простой, трехмерный, спиральный. Загрузите фотографии для коллажа. При необходимости можно добавить целую папку с графическими изображениями. Откроется редактор созданного коллажа. Здесь можно изменить количество фотографий по вертикали и горизонтали, есть инструмент для настройки отступов между фото и функция предварительного просмотра готового проекта в полноэкранном режиме. Можно наложить текст на коллаж и изменить фон. Преимущества программы АвтоКОЛЛАЖ: инструмент для печати готовых проектов;

возможность установки и смены фона коллажа;

настройка отступов между изображениями;

наложение текста на коллаж;

просмотр готового проекта в полноэкранном режиме;

поддержка пакетной загрузки фотографий. Недостатки ПО: нельзя экспортировать коллажи из фотографий в социальные сети. Программа АвтоКоллаж представлена на русском языке. Стоимость лицензии — 650 рублей, но есть бесплатная ознакомительная версия с ограничениями (не более 28 запусков программы).

Мастер Коллажей Мастер Коллажей — программа, которая дает возможность создавать коллажи из фотографий. В ПО есть возможность добавления надписей на изображения, можно настроить яркость, цветовой баланс и контрастность фото. Также есть инструменты для наложения эффектов. Создайте новый проект в программе Мастер Коллажей, чтобы начать процесс работы с утилитой. При создании проекта необходимо установить базовые параметры страницы. Выберите формат проекта, установите ширину и высоту. Также необходимо выбрать ориентацию страниц: книжная или альбомная. В завершении укажите разрешение. Чем выше этот показатель, тем больше размер исходного файла. Добавьте фотографии в редакторе коллажей. Для этого нужно выбрать изображения на компьютере через проводник файлов Windows. Разместите фотографии в произвольном порядке на рабочей области ПО. В разделе "Настройка композиции" можно выбрать фон, подложку. Также есть возможность добавления различных украшений. Чтобы наложить эффекты на фотографии перейдите в раздел меню "Обработка". Здесь можно добавить шум, наложить капли дождя, сделать эффект сепии. Также доступен инструмент для инвертирования цвета. Приложение Мастер Коллажей имеет следующие преимущества: настройка фона;

добавление украшений для коллажей;

печать готовых проектов;

наложение эффектов;

настройка яркости и цветового баланса;

редактирование параметров слоя изображений. Основные недостатки программы: не поддерживается возможность пакетной загрузки фотографий;

нет инструмента для экспорта коллажей в социальные сети. Мастер Коллажей имеет интерфейс на русском языке. Стоимость лицензии — 400 рублей, есть бесплатная пробная версия.

Collagerator Collagerator — простая утилита от компании MediaHuman, которая используется для создания коллажей из фото. В приложении есть каталог готовых шаблонов проектов. Поддерживается возможность создания коллажей для мобильных устройств. При создании нового проекта необходимо выбрать шаблон коллажа. Доступные шаблоны разделены по размерам. После выбора шаблона откроется редактор проекта. На первом этапе работы с Collagerator необходимо добавить фотографии, которые хранятся на ПК. Далее нужно расположить фотографии в произвольном порядке в рабочей области программы. При необходимости можно изменить размер изображения. В разделе "Тема" можно настроить тени, рамки. Также доступен инструмент для редактирования фона коллажа. Главные преимущества программы Collagerator: возможность печати готовых коллажей;

экспорт проектов в различных форматах;

настройка рамок и фона;

поддержка возможности пакетной загрузки фотографий;

создание коллажей для мобильных устройств. Недостатки утилиты: нельзя наложить текст на коллаж из фотографий. Программа Collagerator переведена на русский язык. Скачать утилиту на ПК можно бесплатно.