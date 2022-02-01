WirelessNetView — программа для сканирования Wi-Fi-сетей с целью получения базовых технических сведений о беспроводных точках доступа, находящихся в радиусе действия Wi-Fi-адаптера компьютера. Это бесплатная утилита, предназначенная для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32/64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа WirelessNetView ?

WirelessNetView — это один из самых простых бесплатных сканеров беспроводных сетей Wi-Fi. В его задачу входит получение основной технической информации о расположенных в зоне досягаемости точках доступа с сохранением собранных данных.

При помощи утилита WirelessNetView пользователь может просматривать следующие сведения о точках доступа Wi-Fi:

SSID.

Качество сигнала в текущий момент времени.

Используемые точкой доступа алгоритмы аутентификации и шифрования данных.

Уровень принимаемого сигнала (RSSI).

Среднее качество сигнала за все время наблюдения с момента первого обнаружения точки доступа, что говорит о возможности программы WirelessNetView вести журнал.

Количество обнаружений конкретной точки доступа за все время наблюдения (если не был изменен идентификатор SSID и/или MAC-адрес беспроводного устройства).

Максимальная пропускная способность каналов связи.

MAC-адрес, частота и номера используемых точкой доступа каналов,

Производитель оборудования и другие сведения.

Также в программе WirelessNetView присутствует функция, сигнализирующая о появлении новой точки доступа в охватываемой компьютером зоне.