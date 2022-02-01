CommView for WiFi – программа для обнаружения и исследования беспроводных сетей. Этот инструмент предназначен для мониторинга беспроводных сетей стандартов 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Для использования этого продукта у вас должен быть совместимый беспроводный адаптер. Для активации мониторинговых функций беспроводного адаптера, потребуется специальный драйвер, который поставляется с этой программой. Программа также поддерживает последние адаптеры 802.11ax (Wi-Fi 6) и 802.11ac
ASUS USB-AX56
D-Link DWA-X1850
FusionFutures AX1800
Intel AX200, AX201
Intel AX210, AX211
Intel AX411
Killer Wi-Fi 6 AX1650w, AX1650x, AX1650s
Активированная программа CommView for WiFi обнаруживает все действующие в настоящий момент сети, после чего проводит их тщательный мониторинг и выводит полную информацию по сетям:
- активные точки доступа;
- статистика узлов;
- пакеты сетей;
- интенсивность выходного сигнала сети;
- распределение протоколов.
Благодаря CommView for WiFi можно быстро получить сведения по беспроводным сетям и своевременно обнаружить возникшие с ними перебои.