CommView for WiFi – программа для обнаружения и исследования беспроводных сетей. Этот инструмент предназначен для мониторинга беспроводных сетей стандартов 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Для использования этого продукта у вас должен быть совместимый беспроводный адаптер. Для активации мониторинговых функций беспроводного адаптера, потребуется специальный драйвер, который поставляется с этой программой. Программа также поддерживает последние адаптеры 802.11ax (Wi-Fi 6) и 802.11ac

ASUS USB-AX56

D-Link DWA-X1850

FusionFutures AX1800

Intel AX200, AX201

Intel AX210, AX211

Intel AX411

Killer Wi-Fi 6 AX1650w, AX1650x, AX1650s

Активированная программа CommView for WiFi обнаруживает все действующие в настоящий момент сети, после чего проводит их тщательный мониторинг и выводит полную информацию по сетям:

активные точки доступа;

статистика узлов;

пакеты сетей;

интенсивность выходного сигнала сети;

распределение протоколов.

Благодаря CommView for WiFi можно быстро получить сведения по беспроводным сетям и своевременно обнаружить возникшие с ними перебои.