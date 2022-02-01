SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
NetSpot

NetSpot

Программа для сканирования, анализа и проектирования беспроводных сетей Wi-Fi

3,0 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.14
Скачать 268 KB
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История изменений

Версия 2.14

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Программы для проверки и сканирования Wi-Fi сетей
Программы для проверки и сканирования Wi-Fi сетей

Оценки программы

3,0

3 оценки Оценок пока нет

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