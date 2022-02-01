NetSpot — программа для анализа, диагностики и проектирования беспроводных сетей Wi-Fi, устранения неполадок в их работе и построения визуальных тепловых карт (карт покрытия) Wi-Fi. Это условно-бесплатная программа (предусмотрена бесплатная версия с ограниченным функционалом) для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа NetSpot?

Основное предназначение программы NetSpot — автоматическое построение визуальных тепловых карт для беспроводных сетей на плане здания, что осуществляется во время перемещения пользователя с ноутбуком в руках по зоне покрытия Wi-Fi-сети. Все, что требуется от пользователя — запустить диагностику/сканирование и затем обойти все здание, останавливаясь не несколько секунд в тех его частях, в которых требуется обеспечить доступ к беспроводной сети сеть. Сгенерированные карты могут быстро и легко нанесены на планировку здания прямо внутри приложения. При необходимости можно генерировать гибкие профессиональные отчеты.

NetSpot собирает все подробности о точках доступа Wi-Fi и представляет данные о беспроводных сетях в виде интерактивной таблицы. Собранные сведения могут помочь, в т.ч., и в устранении неполадок, включая помехи и шумы, увеличении качества сигнала и пропускной способности сетей, а также в подборе оптимальной конфигурации для точек доступа и т. д.

Функции программы NetSpot

В совокупности все предусмотренные в приложении NetSpot функции обеспечивают возможностью проектирования беспроводных сетей с нуля, даже если в распоряжении пользователя имеет всего одна Wi-Fi точка доступа. Использование программы может ответить на два главных вопроса при развертывании сетей — сколько точек доступа потребуется приобрести для обеспечения связью нужных точек объекта, и в каких местах их следует установить.

Все, что требуется — поместить точку доступа Wi-Fi в исследуемое место и запустить функцию сканирования, вследствие чего полученные данные будут автоматически нанесены на тепловую карту Wi-Fi. Повторив это действие во всех нужных локациях здания, пользователь получит конечный результат, а именно — полную карту покрытия Wi-Fi с уровнями сигнала в каждой зоне и точками на карте, где следует смонтировать беспроводное оборудование.

Программы NetSpot позволяет собирать статические и динамические данные о сетях. К числу первых относятся:

Соотношение «сигнал-шум».

Уровень сигнала.

Количество точек доступа.

Уровень шума.

Соотношение «сигнал-помехи».

Охват полосы частот точкой доступа.

Покрытие сигналов на физическом уровне (PHY).

К динамическим данным относятся:

Пропускная способность, определяемая при помощи Iperf 3 или указанным пользователем серверов тестирования скорости доступа в сеть.

Скорость выгрузки и скачивания файлов.

Скорость беспроводной передачи между точками доступа и приемниками Wi-Fi-сигнала (смартфоны, ноутбуки и т.д.).

Фазовое дрожание цифрового сигнала данных (jitter).

Пользователь имеет возможность настройки ряда параметров, от значений которых будет зависеть работа функций сканирования беспроводных сетей и построения тепловых карт Wi-Fi, а также активации/деактивации вспомогательного функционала:

Минимальное и максимальное расстояние между сканером (в этом качестве выступает ноутбук с установленной программой) и точками доступа.

Настройка индикаторов точек доступа с определяемым пользователем уровнем детализации.

Многомерная и пользовательская группировка точек доступа по SSID/BSSID.

Интеллектуальная функция поиска оптимальных настроек для точек доступа в зависимости от типа зон, где они установлены.

Наглядное отображение на тепловой карте областей, в которых уже произведены замеры, и областей, по которым собранно недостаточно данных.

Создание отдельных отчетов по частотным диапазонам 2,4 и 5 ГГц.

Настройка зон пересечения сигналов с разных точек доступа и многое другое.

Бесплатная версия NetSpot позволяет только производить сканирование беспроводной сети и собирать технические данные о точках доступа. Предусмотренная в программе тепловая карта с точками доступа Wi-Fi носит демонстрационный характер.