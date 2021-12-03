Программы для проверки и сканирования Wi-Fi сетей

При развертывании или устранении неполадок в работе локальных беспроводных сетей можно, но трудно обойтись без использования специальных приложений, позволяющих сканировать и диагностировать Wi-Fi-сети. С их помощью можно получить различные сведения не только о самих точках доступа — роутерах, репитерах, коммутаторах и т.д., но и об устройствах, подключенных к диагностируемой беспроводной сети (сетям). Рассмотрим такие программы.

Acrylic WiFi Home Условно-бесплатная программа Acrylic WiFi Home — программа для сканирования Wi-Fi-сетей целью получения о них различной технической информации. Редакция «Home» является урезанной версией платного программного продукта Acrylic WiFi PRO с ограничениями по количеству сканируемых сетевых устройств (не более 5 единиц). Программа Acrylic WiFi Home может похвастаться детализированностью предоставляемой информации о беспроводном сетевом окружении и наличием продвинутых средств для ее визуализации. Среди основных возможностей приложения: Сканирование Wi-Fi-сетей, функционирующих в рамках стандартов 802.11 a/b/g/n/ac.

Функция обнаружения несанкционированных точек доступа и несанкционированных устройств, подключенных к наблюдаемым сетям Wi-Fi.

Сканирование и анализ Wi-Fi сетей в диапазоне частот 2,4/5 ГГц.

Визуализация уровней и мощностей сигналов в виде графиков. Посредством программы Acrylic WiFi Home пользователи получают возможность в режиме реального времени осуществлять сканирование доступных в радиусе действия беспроводных сетей для получения о них различной технической информации, в т.ч. SSID/BSSID, тип используемой защиты, сведения о подключенных к ним устройствах или даже стандартные логины/пароли от «админок» известных приложению Wi-Fi-маршрутизаторов. Программа Acrylic WiFi Home отличается не только богатыми функциональными возможностями, но и удобным и интуитивно понятным графическим интерфейсом. Он разбит на две части. В верхней части окна представлен детализированный список обнаруженных точек доступа со следующей информацией о них: Received Signal Strength Indicator или Показывает в дБм уровень принимаемого сигнала.

Поддерживаемые точками доступа или WiFi-роутерами дополнений к стандарту 802.11 (b.g.n, ac и т.д.) и максимально возможная скорость передачи данных.

Тип используемой защиты (WEP/WPA/WPA2).

Статус протокола WPS (Wi-Fi Protected Setup) полуавтоматической настройки подключения к роутеру.

Имя производителя (Vendor), модель и MAC-адреса Wi-Fi-оборудования. Отметим, что программа Acrylic WiFi Home отображает используемую в данный момент ширину полосы пропускания и все задействованные для этого каналы. Скрытые SSID приложение не ищет, однако может отобразить их в случае обнаружения сетевых данных, сигнализирующих о присутствии таковых. Также программа оснащена функциональностью для инвентаризации имен обнаруженных SSID, в т.ч. для их назначения и сохранения в базе. В нижней части окна сканера Acrylic WiFi Home отображаются сетевые характеристики для выбранной точки доступа в виде наглядных графиков. В расширенном режиме мониторинга отображаются два объединенных графика для полос 2,4 и 5 ГГц со сведениями об используемых каналах и уровнях сигнала.

Ekahau HeatMapper Условно-бесплатная программа Ekahau HeatMapper — программа двойного назначения, используемая не только для сканирования и диагностики Wi-Fi-сетей, но и для их проектирования и развертывания. В приложении присутствует функционал, помогающий грамотно расположить оборудование беспроводной связи в небольших зданиях (дома, офисы и т.д.). Для этого Ekahau HeatMapper генерирует, т.н. «тепловые карты Wi-Fi», на которых в виде красно-желто-зеленых зон визуализированы уровни сигналов. Те, в свою очередь, определяются программой на основании заложенной в базу информации о беспроводном оборудовании и/или путем предварительного их сканирования. Приложение Ekahau HeatMapper обеспечивает инструментарием для создания планов объектов, в рамках которых будут реализовываться беспроводные сети. Также предусмотрены инструменты для проектирования сетевой топологии с использованием координатной сетки, чтобы помочь владельцам сетей четко определить, где находятся проблемные области по отношению к собранным данным исследований и расположению точек доступа. Посредством программного сканера Ekahau HeatMapper возможно получение следующей диагностической информации: Сила сигнала. Отображает уровни сигнала выбранного набора точек доступа в дБм.

Отношение сигнал/шум (SNR). Показывает отношение мощности сигнала к шуму в окружающей среде.

Перекрытие каналов. Показывает, сколько точек доступа перекрываются на одном канале в данной области.

Состояние сети. Предоставляет сводный обзор сети в зависимости от того, выполнены ли определенные сетевые требования или нет.

Состояние емкости сети. Показывает, соответствует ли сеть требованиям к емкости.

Пропускная способность канала. Отображает полосу пропускания канала, чтобы лучше визуализировать характеристики сети 802.11n/ac/ax.

Покрытие канала. Отображает канал точки доступа, имеющий самый сильный сигнал в каждом месте.

Скорость передачи данных. Отображает потенциальную скорость, с которой клиентское устройство может взаимодействовать с точкой доступа.

Помехи/шум. Отображает помехи/шумы в результате внутриканальных помех и других шумов, которые могут повлиять на производительность.

Количество точек доступа. Показывает, сколько точек доступа покрывают указанное место на объекте.

Потеря пакетов. Отображает относительную потерю пакетов в процентах на карте, измеренную по последним 10 пакетам.

Максимальная пропускная способность. Отображает примерный уровень пропускной способности для каждого местоположения при идеальных условиях.

Разница в силе сигнала. Показывает разницу в мощности сигнала в измеренных значениях между основным и дополнительным сетевым покрытием.

Разница в количестве точек доступа. Показывает изменение количества точек доступа между основным и второстепенным местоположением точки доступа. Это не весь список возможностей программы Ekahau HeatMapper.

Homedale Бесплатная программа Homedale — небольшая и простая в использовании бесплатная утилита для сканирования беспроводных сетей с целью получения о них базовых технических данных. Одной из отличительных особенностей программы является наличие функционала для определения местоположения пользовательского компьютера, для чего могут быть использованы подключенные к ПК устройства GPS, а при отсутствии таковых — онлайн службы геолокации, определяющие примерные координаты по IP-адресу. Программа Homedale имеет минималистичный графический интерфейс, разбитый на 5 информационных вкладок (не считая вкладку с настройками): Во вкладке «Адаптеры» можно посмотреть список всех установленных на компьютере сетевых адаптеров с основными техническими сведениями о них — MAC и IP-адреса, шлюзы и т.д. Помимо данных о беспроводных, здесь также отображаются данные проводных адаптерах, если активировать соответствующую опцию в настройках. Точки доступа. Самая важная вкладка, в которой перечислены все доступные в радиусе действия беспроводные точки доступа с различной информацией о них, включая мощность сигнала, тип шифрования, данные о канале связи, производитель и т.д. По умолчанию программа удаляет информацию о точках доступа, если те неактивны в течение 1 минуты. В настройках программы можно увеличить это время или указать утилите, чтобы она не удаляла ранее собранные данные. График сигнала точки доступа. Здесь в виде графиков отображены сведения об изменении значений уровня сигнала в дБм в течение времени для одной или нескольких выбранных точек доступа. В настройках программы пользователь может задать диапазон дБм, что позволит исключить из графика не интересующие уровни сигнала. «Частота использования. В этой вкладке в режиме реального времени иллюстрируется графическая зависимость используемых каждой точкой доступа частот (для удобства восприятия они разбиты на каналы) и значений уровня сигнала. Визуализация использования каналов отображается для диапазона 2,4 ГГц и каждого подмножества диапазона 5 ГГц. Расположение. Здесь можно найти упомянутый вначале функционал по определению местоположения компьютера. При отсутствии подключенных к ПК устройств GPS координаты определяются через сервисы «Геолокация Google» и «Служба Mozilla Location». Программу Homedale можно использовать в качестве вспомогательного инструмента при развертывании Wi-Fi-сетей. Во вкладке «Точки доступа» присутствует графа «История мощности сигнала», по сведениям из которой можно ориентироваться, в каком месте помещения/здания был наилучший уровень сигнала от той или иной точки доступа.

LizardSystems WiFi Scanner Условно-бесплатная программа Wi-Fi Scanner — программа для сканирования Wi-Fi сетей, позволяющая просматривать в режиме реального времени различную техническую информацию о беспроводном оборудовании, сохранять собранные сведения в базе для дальнейшего изучения. Утилита также способна подключать компьютер к беспроводным роутерам по ранее созданным и сохраненным пользователем сетевым профилям. Это делает ее отличным инструментом в руках, например, выездных специалистов по устранению неполадок в работе сети. Это условно-бесплатная программа, которую можно использовать бесплатно в течение 10 дней без ограничений по функционалу. Разработчики LizardSystems WiFi Scanner называют свой продукт эффективным инструментом в арсенале системных администраторов, упрощающим задачи по мониторингу беспроводных сетей и управлению подключениями. Утилита способна предоставить различные технические сведения обо всех доступных беспроводных точках доступа в радиусе действия Wi-Fi-приемника компьютера, в т.ч.: Качество (мощность) сигнала.

Соответствие точки доступа одному из дополнений к стандарту IEEE 802.11: 802.11a/b/g/n/ac/ax.

Тип защиты точки доступа Wi-Fi : Open (открытая сеть), WEP, WPA, WPA

Рабочая частота точки доступа: 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Частотный диапазон, в котором вещает точка доступа: 20/40/80/160/80+80 МГц.

Имя точки доступа (SSID), пропускная способность, текущий MAC-адрес беспроводного оборудования, наименование производителя и другие сведения. Программа ведет статистику с момента обнаружения любой точки доступа, сохраняя информацию о ней в собственной базе данных, строит временные графики на основании значений мощности сигнала (dBm), пропускной способности и прочих параметров точек доступа. Пользователь имеет возможность создания неограниченного количества профилей, привязанных к конкретному беспроводному подключению на компьютере. Также LizardSystems WiFi Scanner ведет статистику и визуализирует ее в виде графиков функционирования текущего подключения, исходя из которой, можно будет увидеть подробности качества соединения, получить сведения о характеристиках сети, возникающий ошибках связи и т.д. Также при помощи LizardSystems WiFi Scanner можно создавать детализированные отчеты вместе с графиками и таблицами по всем обнаруженным и сохраненным в базе точкам доступа.

NetSpot Условно-бесплатная программа NetSpot — еще одна программа, используемая в рамках проектов по развертыванию беспроводных сетей. Как и Ekahau HeatMapper, приложение NetSpot способно генерировать тепловые карты Wi-Fi на основании собранных сведений о беспроводном оборудовании и мощности вещаемых сигналов. Ключевая особенность программы NetSpot — автоматическая визуализация беспроводных сетей на плане здания в момент перемещения пользователя с ноутбуком в руках по нему. Все, что требуется — запустить диагностику/сканирование и затем обойти все здание, останавливаясь не несколько секунд в тех его частях, где требуется наладить стабильный доступ в сеть. В ходе диагностики программа строит более 15 графиков покрытия тепловых карт, позволяя тонко настраивать отчеты. NetSpot может использоваться и в целях устранения неполадок в работе и модернизации беспроводных сетей. Сканер собирает все доступные сведения об окружающих сетях Wi-Fi и представляет собранные данные в виде интерактивной таблицы. Это позволяет в дальнейшем устранять неполадки и улучшать покрытие сети, емкость, производительность, конфигурации точек доступа, уровень сигнала и т.д. По заявлению разработчиков, NetSpot позволяет выполнить углубленный сетевой анализ даже не подготовленным пользователям, и все благодаря интерактивным тепловым картам с цветовой кодировкой. Сгенерированные карты могут быстро и легко нанесены на планировку здания прямо внутри приложения. При необходимости можно генерировать гибкие профессиональные отчеты.