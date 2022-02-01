Ekahau Pro — программа для проектирования, анализа, оптимизации и устранения неполадок в беспроводных сетях Wi-Fi со встроенным модулем построения «тепловых карт» (карт покрытия) Wi-Fi. Это платное приложение, рассчитанное на профессиональное использование.

Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8/8.1, 10 и 11 (64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Ekahau Pro?

Приложение Ekahau Pro предназначено для профессионалов, занимающихся проектированием и развертыванием беспроводных сетей на предприятиях, в административных зданиях и любых других крупных объектах с потенциально высокой нагрузкой на развертываемые сети. Также программа применяется для анализа и диагностики действующих Wi-Fi-сетей с целью выявления зон со слабым сигналом, зон с высокими помехами, создаваемыми, в т.ч., самими Wi-Fi-передатчиками.

При помощи Ekahau Pro можно создавать точные 3D-планы объектов, соответствующие требованиям к материалам стен и пола, направлению антенны и многому другому. В зависимости от заданных пользователем параметров программа спрогнозирует покрытие, производительность и емкость беспроводной сети.

Инструменты для анализа и диагностики Wi-Fi также включают в себя модуль обмена данными с мобильными приложениями Ekahau Survey для iOS, обеспечивающий возможностью загрузки разработанных проектов на смартфоны и планшеты для последующей диагностики беспроводных сетей с их помощью.

Функции программы Ekahau Pro

Ekahau Pro — это многофункциональное приложение, но особое внимание разработчики уделили построению тепловых карт (карт покрытия) Wi-Fi. Тепловая карта — это визуальное представление покрытия и уровня сигнала беспроводной сети. Они обычно накладываются поверх плана этажа здания или объекта, чтобы помочь владельцам сетей получить четкое представление о том, где находятся проблемные области по отношению к собранным данным и местоположениям беспроводных точек доступа.

Тепловые карты помогают оптимизировать общую пропускную способность каналов и мощность сигналов Wi-Fi, обнаруживать и устранять пробелы в покрытии, которые возникают с течением времени, для поддержания бесперебойной и высокопроизводительной работы беспроводных сетей.

Программа Ekahau Pro оперирует различными техническими параметрами Wi-Fi-оборудования и беспроводных сетей в целом, куда относятся:

Сила сигнала. Отображение уровней сигнала для выбранного набора точек доступа в дБм.

Отношение сигнал/шум (SNR). Показывает отношение мощности сигнала к шуму в окружающей среде.

Перекрытие каналов. Показывает, сколько точек доступа перекрываются на одном канале в исследуемой зоне.

Состояние сети. Предоставляет сводный обзор сети в зависимости от того, выполнены ли определенные сетевые требования или нет.

Состояние емкости сети. Показывает, соответствует ли сеть проектным требованиям к емкости.

Пропускная способность канала. Отображение полос пропускания каналов для лучшей визуализации характеристик сетей, работающих в рамках стандарта 802.11n/ac/ax.

Покрытие канала. Отображение каналов точек доступа, имеющих самые сильные и наиболее слабые уровни сигналы в каждом месте.

Скорость передачи данных. Прогнозируемая скорость, с которой клиентское устройство может взаимодействовать с конкретной точкой доступа.

Помехи/шумы. Отображение внутриканальных помех и шумов, которые могут потенциально сказаться на производительности сети в целом.

Количество точек доступа. Отображение точек доступа, покрывающих указанное пользователем место на объекте.

Потеря пакетов. Показывает относительную потерю пакетов в процентах на карте, измеренную по последним 10 пакетам.

Максимальная пропускная способность. Отображает примерный уровень пропускной способности для каждого местоположения на карте при идеальных условиях.

Разница в силе сигнала. Показывает разницу в мощности сигнала в измеренных значениях между основным и дополнительным сетевым покрытием.

Разница в количестве точек доступа. Показывает изменение количества точек доступа между основным и второстепенным местоположением точки доступа.

Отметим, что программа Ekahau Pro имеет встроенную базу данных с техническими характеристиками большого количества моделей бытового/офисного и беспроводного оборудования для предприятий — роутеров, точек доступа, репитеров — от ведущих производителей, таких как Cisco, CommScope, AccelTex, Bintec Elmeg и других.