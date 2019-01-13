SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WifiInfoView

В данном списке представлены программы для замены WifiInfoView. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WifiInfoView, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Homedale
Homedale

Версия 2.2.7.1

Программа для сканирования беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
WiFi Analyzer
WiFi Analyzer

Версия 2.8.3.0

Программа для анализа и настройки сигнала Wi-Fi

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (27)
Wireless Network Watcher
Wireless Network Watcher

Версия 2.40

Утилита для получения информации о Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
CommView for WiFi
CommView for WiFi

Версия 7.3

Программа для мониторинга и тестирования Wi-Fi сетей

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Acrylic WiFi Home
Acrylic WiFi Home

Версия 1.23

Программа для сканирования беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Ekahau Pro
Ekahau Pro

Версия 10.4.1

Программа для сканирования, диагностики и проектирования крупных Wi-Fi-сетей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
NetSpot
NetSpot

Версия 2.14

Программа для сканирования, анализа и проектирования беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
WirelessNetView
WirelessNetView

Версия 1.75

Программа для сканирования Wi-Fi-сетей

Оценок пока нет
Wi-Fi Scanner
Wi-Fi Scanner

Версия 21.03

Программа для сканирования и мониторинга Wi-Fi сетей и точек доступа

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
InSSIDer
InSSIDer

Версия 1.2.8

Программа для сканирования и диагностики беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)