InSSIDer — программа для сканирования беспроводных сетей Wi-Fi с целью получения о них различной технической информации. По словам разработчиком, утилита InSSIDer является эффективным средством для обнаружения неполадок в работе Wi-Fi-соединения в условиях концентрированности беспроводных роутеров на небольшом участке (офисные здания, многоквартирные дома).

Программа InSSIDer предназначена для работы в операционных системах Windows Vista, 7, 8 и 10 разрядностью 32 и 64-бит. Русский язык приложением не поддерживается.

Как пользоваться InSSIDer?

Утилита InSSIDer является своеобразным программным сканером Wi-Fi-сигналов от расположенных в пределах досягаемости роутеров (или других устройств, способных вещать Wi-Fi, например — любой смартфон с включенной функцией раздачи интернета). Количество обнаруживаемых беспроводных сетей зависит, в первую очередь, от мощности имеющегося в распоряжении пользователя Wi-Fi-адаптера. Программа может работать с любыми типами Wi-Fi-адаптеров — PCI/PCI-E/PCMCIA (встроенные в ноутбуки или подключаемые к материнской плате ПК) и внешними USB 2.0 и USB 3.0 устройствами.

Программа InSSIDer помогает пользователю решать следующие задачи:

Оценка окружающей обстановки в Wi-Fi-радиоэфире

При помощи утилиты InSSIDer пользователь сможет обнаружить все доступные поблизости беспроводные точки доступа, вещающие в пределах частот от 2.4 ГГц до 5 ГГц, и получить о них критически важные данные в удобном для просмотра виде (визуализированные графики, таблицы и т.д.) — мощность сигнала, примерное местоположение оборудования, тип установленной защиты, скорость передачи данных и другие.

Полученная информация поможет оценить уровень радиопомех, создаваемый близрасположенным Wi-Fi-оборудованием, ознакомиться с открытыми настройками беспроводных точек доступа и придти к пониманию того, почему Wi-Fi-соединение на компьютере работает не как, как ожидалось.

Увеличение уровня сетевой безопасности

Утилита InSSIDer позволяет:

Переименовывать (только у себя на компьютере) обнаруженные точки доступа по собственному усмотрению для удобного просмотра и исключения риска подключения к другим сетям с аналогичным названием.

Обнаруживать мошеннические точки доступа, маскирующиеся под доверенные беспроводные Wi-Fi-сети путем смены MAC-адреса, установки аналогичных SSID и прочих манипуляций с настройками.

Обнаруживать различные сетевые угрозы безопасности как, например, «Man-in-the-Middle» (атака посредника или "человек посередине").

И другие.

Таким образом, утилита InSSIDer может использоваться в качестве вспомогательного инструмента обеспечения сетевой безопасности.

Правильная конфигурация собственной Wi-Fi-сети

После внимательного изучения окружающей обстановки в Wi-Fi-радиоэфире пользователь сможет правильно настроить собственное беспроводное соединение для улучшения качества его работы. Программа поможет выбрать оптимальное количество Wi-Fi-каналов, найти наиболее подходящее место для установки роутера и выполнить другие манипуляции, связанные с конфигурацией Wi-Fi-сети в текущих условиях.

Мониторинг мощности сигнала

Среди прочего в приложении реализовано средство мониторинга мощности беспроводных сигналов в заданном промежутке времени. Утилита строить соответствующие графики и хранит их. В любой момент пользователь может обратиться к сохраненным данным для анализа состояния Wi-Fi-соединения с целью выявления причин ухудшения сигнала.