WiFi Analyzer — приложение для анализа и улучшения Wi-Fi, которая помогает найти лучшую частоту для передачи сигнала. Утилита может использоваться для настройки маршрутизатора, чтобы повысить итоговую скорость интернета. Присутствуют платные функции для более тонкой настройки.

При первом запуске программа производит ряд настроек. Сначала пользователь должен выбрать свой регион. От этого зависят выставленные параметры. Затем необходимо дать приложению разрешение на взаимодействие с беспроводными сетями.

После этого WiFi Analyzer произведет короткий автоматизированный анализ. Все собранные данные станут доступны для просмотра. Оптимальные настройки выставятся автоматически. Приложение укажет, насколько лучше стал сигнал.

Программа WiFi Analyzer

Программа работает с двумя диапазонами: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Оптимальные настройки применяются автоматически сразу после активации приложения. Сразу же начинается сбор статистики. В основном окне будет отображаться показать dbm, который отображает силу принятого сигнала.

Среди функций:

отображение базовой информации о сети и адаптере, поддерживаемых функциях;

проверка текущей скорости;

оценка скорости окружающих сетей.

В платной версии приложение получает новые возможности. Открывается управление подключениями и силой сигнала и расширяется регулировка доступных каналов. Также среди платных функций:

контроль отключения экрана;

управление биперами сигнала;

изменение границы силы сигнала;

фильтры;

возможность подключения к сети.

Платная версия превращает устройство в полноценный анализатор сети.

Интерфейс WiFi Analyzer

WiFi Analyzer имеет несколько вкладок:

«Анализ» — собирается статистика силы принятого сигнала. Данные можно переключать между частотами.

«Сети» — пользователю доступно переключение между разными Wi-Fi сетями и отображение качества подключения.

«Учить» — содержит полезные ссылки на сайт разработчика программы, где есть уроки по улучшению скорости интернета.

«Обновить» — необходим для проверки наличия свежей версии программы.

Русскоязычная локализация низкого качества, поэтому обзор сети здесь назван «Подключено». Пользователь может получить информацию о качестве сигнала, длительности подключения и других параметрах, включая SSID.

WiFi Analyzer — простая программа для тех, кто хочет улучшить свой интернет за несколько шагов. Процесс установки вместе с настройкой занимает всего пару секунд, после чего приложение готово к работе.