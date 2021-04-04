Wi-Fi Scanner — программа для мониторинга и сканирования точек доступа Wi-Fi с целью получения о них различной технической информации в режиме реального времени с возможностью создания и сохранения профилей с настройками для быстрого подключения к беспроводным маршрутизаторам.

Это условно-бесплатная программа, которую можно использовать бесплатно в течение 10 дней без ограничений по функционалу. Интерфейс выполнен на английском языке. Работает приложение в операционных системах Windows 7 и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Wi-Fi Scanner?

Разработчики Wi-Fi Scanner позиционируют свой продукт как эффективный инструмент для системных администраторов по мониторингу и управлению беспроводными подключениями. Программа позволяет без каких-либо предварительных настроек получить список всех доступных беспроводных точек доступа в радиусе действия Wi-Fi-приемника, установленного на компьютере, а затем отсортировать или отфильтровать их по таким критериям как:

Качество (мощность) сигнала.

Соответствие точки доступа одному из дополнений к стандарту IEEE 802.11: 802.11a/b/g/n/ac/ax.

Тип защиты точки доступа Wi-Fi : Open (открытая сеть), WEP, WPA, WPA

Рабочая частота точки доступа: 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Частотный диапазон, в котором вещает точка доступа: 20/40/80/160/80+80 МГц.

Имя точки доступа (SSID), пропускная способность, текущий MAC-адрес маршрутизаторов, наименование производителя устройств и другие критерии.

Программа ведет статистику с момента обнаружения любой точки доступа, сохраняя информацию о ней в собственной базе данных, строит временные графики на основании значений мощности сигнала (dBm), пропускной способности и прочих параметров точек доступа.

Пользователь имеет возможность создания неограниченного количества профайлов, привязанных к конкретному беспроводному подключению на компьютере. Также программа ведет и визуализирует в виде графиков статистику функционирования текущего подключения, исходя из которой, можно будет увидеть подробности качества соединения, получить сведения о множестве программных характеристиках сети, ошибках и т.д.

При помощи Wi-Fi Scanner можно создавать детализированные отчеты вместе с графиками и таблицами по всем обнаруженным ею точкам доступа.