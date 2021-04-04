SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Wi-Fi Scanner

Wi-Fi Scanner

Программа для сканирования и мониторинга Wi-Fi сетей и точек доступа

4,5 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 21.03
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История изменений

Версия 21.03

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Программы для проверки и сканирования Wi-Fi сетей
Программы для проверки и сканирования Wi-Fi сетей

Оценки программы

4,5

2 оценки Оценок пока нет

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